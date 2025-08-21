Afrique: CHAN-2024 (Décalé à 2025) - La sélection algérienne à pied d'oeuvre à Zanzibar

ZANZIBAR (Tanzanie) — La sélection algérienne A', composée de joueurs locaux est à pied d'oeuvre à Zanzibar en Tanzanie, depuis mercredi soir, en prévision duquart de finale du Championnat d'Afrique des Nations face au Soudan, prévu samedi au stade Amaan de Zanzibar (18h00), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

A leur arrivée (23h40, heure locale), à l'aéroport international Abeid Amani Karume, la délégation algérienne avait été accueillie par des membres de l'Ambassade d'Algérieen Tanzanie, souligne la FAF.

La délégation a ensuite rejoint son camp de base pour récupérer du voyage. Les coéquipiers de Bouhalfaya retrouveront le chemin des entraînements dès ce jeudi soir à Zanzibar.

Lors de la phase de groupes, la sélection algérienne a terminé deuxième du groupe C avec 6 points, derrière l'Ouganda (7 pts). Les "Verts", vainqueurs face à l'Ouganda (3-0), pour leur entrée en lice, ont enchaîné ensuite trois nuls de rang : face à l'Afrique du Sud (1-1), la Guinée (1-1), et le Niger (0-0).

Pour sa part, la sélection soudanaise a terminé leader de son groupe D avec 5 points, à égalité de points avec le Sénégal, tenant du titre, mais avec une différence de buts général favorable aux Soudanais.

Les trois autres quarts de finale de cette 8 édition sont les suivants : Kenya - Madagascar, Ouganda - Sénégal, et Tanzanie - Maroc.

Pour rappel, l'Algérie avait atteint la finale de la précédente édition organisée à domicile en 2023, remportée par le Sénégal (0-0, aux t.a.b : 4-5), au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).