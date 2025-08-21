Algérie: Khenchela - Ouverture de la 2ème édition du festival culturel de la chanson et de la musique chaouies

KHENCHELA — La 2ème édition du Festival culturel national de la chanson et de la musique chaouies s'est ouverte mercredi soir à Khenchela dans une ambiance joyeuse.

L'ouverture de cette manifestation culturelle, organisée cette année sous le slogan "la chanson chaouie, histoire glorieuse, nouvelle ère", a été animée, au théâtre de plein air Zoulikha Louadj, par des troupes folkloriques des wilayas de Tizi Ouzou, Ghardaïa et Khenchela, avant que le public ne soit convié à apprécier une chorégraphique intitulée "terre des lions", entièrement dédiée à l'histoire de l'Algérie.

Le représentant du ministre de la Culture, Smaïl Ibrir, avait auparavant souligné, dans une allocution d'ouverture, "la volonté du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, de soutenir de telles manifestations, du fait qu'elles contribuent à la préservation du patrimoine culturel authentique".

De son côté, le commissaire du festival, Mohamed El Alouani, a déclaré que cette édition qui se poursuivra jusqu'au 23 août, réunit 13 artistes et 11 troupes musicales qui animeront des soirées alternant musique moderne et chants folkloriques traditionnels.

Il a ajouté que des jeunes artistes amateurs, représentant de nombreuses wilayas du pays, auront à concourir pour le premier prix du festival ouvrant droit à une participation au Festival national de la chanson amazighe prévu à la fin de l'année en cours.

La première soirée du festival a été animée par le doyen de la chanson chaouie, Abdelhamid Bouzaher, et l'artiste Redha Echaoui dont les prestations ont ravi le public qui les a chaleureusement acclamés.

Plusieurs artistes ont été honorés lors de la cérémonie d'ouverture, parmi lesquels Djamel Sabri, dit "Jo", et Salim Echaoui, ainsi que la famille du défunt artiste Kaddour El Yaboussi et le chercheur en patrimoine chaoui, Mohamed-Salah Ounissi, pour leur contribution à la mise en lumière de la chanson chaouie dans ses déclinaisons moderne et folklorique.