Algérie: Le ministre de la Culture et des Arts préside l'ouverture des 'Journées du film révolutionnaire' à Alger

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou a présidé, mercredi soir à Alger, l'ouverture des "Journées du film révolutionnaire" dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid commémorant le double anniversaire de l'Offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam.

Le coup d'envoi de la manifestation a été donné à la Cinémathèque d'Alger en présence d'une pléiade d'artistes et de cinéastes avec au programme une conférence sur "le cinéma révolutionnaire et la mémoire nationale" au cours de laquelle les intervenants ont été unanimes à mettre en avant le rôle du cinéma dans la préservation de la mémoire, la documentation sur la Révolution et la garantie de la pérennité de ses valeurs humaines.

Le professeur d'histoire, Djamel Yahiaoui a souligné que le cinéma révolutionnaire "est né de la souffrance, le jour où des héros de l'image se sont armés de l'appareil photo et de la caméra aux côtés de leurs compagnons de lutte pour documenter l'action armée avec une touche très réaliste ce qui en a fait aujourd'hui une industrie artistique", laquelle constitue "l'un des vecteurs de l'écriture de l'histoire".

De son côté, Ahcène Tlilani qui a écrit le scénario du film consacré au martyr héro Zighoud Youcef a appelé à la réalisation davantage d'oeuvres cinématographiques et innovantes pour mettre en avant le génie des artisans de la Révolution du 1er novembre 1954, alors que les réalisateurs Walid Bouchebbah et Hadjer Sebata ont affirmé la présence d'énergies juvéniles, capables de présenter une nouvelle vision artistique et de filmer des histoires captivantes pour le public grâce à des méthodes innovantes.

A cette occasion, le film Zighoud Youcef (1921-1956), produit par le ministère des Moudjahidine et des Ayants droits et réalisé par Mounès Khammar.

La manifestation se poursuivra jusqu'au 22 août au niveau de plusieurs salles de cinéma à travers le pays avec au programme la projection de films révolutionnaires et documentaires visant à ancrer les valeurs de la Glorieuse Révolution et à préserver la mémoire nationale.