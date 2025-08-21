Algérie: Le CRA lance un programme national de caravanes médicales de solidarité

ALGER — Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a lancé un programme national de caravanes médicales de solidarité ayant pour objectif d'assurer une prise en charge médicale directe des citoyens, à travers les différentes régions du pays, a indiqué jeudi un communiqué de cette organisation.

"Dans le cadre de son message humanitaire et de ses programmes sanitaires sur le terrain, le CRA a lancé un programme national régulier de caravanes médicales de solidarité, à raison de pas moins de deux caravanes par mois, en vue d'assurer la prise en charge médicale directe des citoyens et de leur faciliter l'accès aux services de santé, et ce à travers les différentes régions du pays", précise-t-on de même source.

Dans ce contexte, le CRA organisera, la semaine prochaine, une grande caravane médicale dans la wilaya de Béni Abbès, avec la participation de médecins spécialistes dans plusieurs disciplines et de staffs paramédicaux appuyés par des moyens de diagnostic modernes et des équipements de secours performants, permettant de réaliser des examens approfondis, d'établir un diagnostic sur place, d'assurer une prise en charge thérapeutique des malades et de leur fournir les médicaments nécessaires.

Destinés aux différentes catégories, ces caravanes médicales de solidarité prévoient "des programmes au profit des détenus des établissements pénitentiaires, pour garantir leur suivi sanitaire au sein de ces espaces", indique la même source, ajoutant que "les personnes aux besoins spécifiques ont bénéficié de consultations approfondies pour les affections chroniques et d'un suivi thérapeutique spécialisé adapté à chaque cas, et que les migrants en situation irrégulière ont bénéficié d'une prise en charge incluant les services sanitaires de base et les soins nécessaires".

Pour la mise en oeuvre de ces initiatives, le CRA emploie "des équipements médicaux de pointe ainsi que des moyens de secours performants qui lui confèrent une grande capacité d'intervention sur le terrain et une organisation rigoureuse", faisant de ces caravanes médicales de solidarité "une empreinte indélébile dans son parcours humanitaire et une preuve tangible de son engagement constant au service de l'Homme en tout lieu".