Algérie: Assainissement - L'ONA lance une campagne nationale de nettoyage des réseaux et canalisations

ALGER — L'Office national de l'assainissement (ONA) a lancé une vaste campagne nationale de nettoyage et de curage des réseaux d'assainissement et des canalisations, en anticipation des précipitations, a indiqué jeudi un communiqué de l'office.

Cette campagne, lancée cette semaine, comprend des opérations de nettoyage intensif dans différents quartiers et le long des axes routiers de 1.169 communes gérées par l'ONA à l'échelle nationale, selon la même source.

Les équipes de l'ONA ont entamé ces opérations à un rythme "soutenu", à travers 293 centres d'assainissement qui assurent la gestion d'un réseau d'une longueur d'environ 70.625 km et ce, dans le but de limiter les dommages susceptibles d'être causés par les intempéries automnales.

Cette opération consiste à curer les réseaux d'assainissement, nettoyer les avaloirs, les caniveaux et les bouches d'égout, éliminer les obstructions, nettoyer les regards de visite, ainsi que le traitement des points noirs.

Par ailleurs, l'ONA participe à d'importants travaux de curage des oueds, en coordination avec les autorités locales et les institutions concernées. Ces actions visent à garantir un écoulement fluide et naturel des eaux pluviales, contribuant ainsi à réduire les risques d'inondation, notamment dans un contexte de changements climatiques croissants.

En parallèle, l'ONA a mis en place un dispositif d'intervention pour les situations d'urgence, avec des mesures activées dès les premières pluies. Les équipes d'intervention restent ainsi en alerte maximale afin d'assurer une réponse rapide et efficace à toute éventualité, dans le but de garantir la sécurité des citoyens et de limiter les dégâts potentiels, est-il souligné dans le communiqué.

Dans ce contexte, l'ONA invite les citoyens à faire preuve de "responsabilité" et à contribuer à la préservation de l'environnement en évitant de jeter des déchets dans les égouts et les canalisations, rappelant que de tels comportements peuvent entraîner de graves complications pour les systèmes d'assainissement et provoquer des engorgements.

Ces situations alourdissent considérablement les tâches des agents et augmentent les risques liés aux flux d'eaux usées, ajoute l'ONA qui insiste sur "la nécessité de prendre en considération les enjeux de sécurité civile ainsi que les impacts potentiels sur la santé publique dans le contexte climatique actuel".