Tunisie: Le président de la République appelle à surmonter les difficultés entravant la réalisation de cetains projets d'infrastructure

21 Août 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

TUNIS/Tunisie — Le président de la République Kais Saied, qui recevait, mercredi, au Palais de Carthage, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a insisté sur la nécessité de surmonter les difficultés entravant l'avancement de certains projets, notamment d'infrastructure, tels que des établissements hospitaliers et plusieurs routes à l'intérieur du pays.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'État a souligné l'impératif de surmonter toutes les difficultés qui ont retardé la réalisation de plusieurs projets, "non pas en raison de procédures administratives qu'il est temps de revoir, mais de manière délibérée".

Il a cité en exemple "des installations dont les études ont pris des années et dont certaines, une fois ces études terminées, ont vu leur emplacement changer, ce qui a nécessité de refaire les études pour revenir à la case départ, alors que les fonds étaient déjà alloués". Le président de la République a qualifié ces pratiques d' "inacceptables", soulignant que "cela doit cesser immédiatement".

"Il faut tenir pour responsables tous ceux qui n'ont pas assumé leurs responsabilités comme il se doit et de ne pas hésiter à remplacer les responsables défaillants par des titulaires de diplômes supérieurs qui sont désormais prêts à assumer leurs responsabilités", a-t-il tenu à affirmer

Saied a aussi déclaré, selon la même source, que "ceux qui manquent d'expérience l'acquerront et s'engageront avec la conviction qu'ils mènent une guerre de libération nationale". "Sans doute, ils contribueront à la construction souhaitée et à l'édification irréversible".

Le chef de l'État a également évoqué les projets de construction de certains nouveaux quartiers résidentiels à travers la formule location-vente, soulignant la nécessité de fixer des prix raisonnables qui tiennent compte, en premier lieu, des revenus des bénéficiaires et de veiller à ce que l'aménagement urbain facilite la vie des habitants.

