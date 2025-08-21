Tunisie: Le chef de l'Etat reçoit le gouverneur de la BCT, et réaffirme que 'l'autonomie a prouvé son efficacité'

21 Août 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le président de la République, Kais Saied, a reçu, mercredi 20 août, au Palais de Carthage, le gouverneur de la Banque centrale tunisienne (BCT), Fathi Zouhair Nouri, qui lui a remis le rapport annuel de l'institution pour l'année 2024.

Le chef de l'Etat, cité dans un communiqué de la présidence de la République, a réaffirmé lors de cette rencontre, le rôle fondamental et très important de cette institution publique tunisienne, "non seulement dans le domaine monétaire, mais aussi dans le soutien apporté à l'État sur le plan économique".

"Beaucoup confondent indépendance et autonomie et nombreux choix doivent faire l'objet de refontes radicales, refontes qui sont déjà en cours", a laissé entendre le président de la République, à cet égard.

Et de souligner dans le meme contexte, que la politique de "compter sur ses propres moyens a prouvé son efficacité, tout comme le fait de ne pas se soumettre à des diktats extérieurs".

Evoquant le rôle de la Commission tunisienne d'analyse financière (CTAF), le chef de l'Etat a souligné la nécessité pour celle-ci de remplir sa mission comme il se doit, notamment en luttant contre la corruption, le blanchiment d'argent et la fuite des capitaux à l'étranger.

Sur un autre plan, le président de la République a évoqué le rôle des banques publiques en particulier et des banques en général dans la nécessité de contribuer à l'investissement et de faciliter les transactions avec les citoyens.

"De nombreuses pratiques qui existent aujourd'hui, doivent disparaître, et de nombreuses banques doivent appliquer la politique de l'État, car seul l'État, avec ses institutions, détermine les choix qui traduisent la volonté du peuple tunisien, seul souverain", a tenu à rappeler le chef de l'Etat.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.