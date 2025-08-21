Togo: Trois mois de «repos biologique» sur le lac de Nangbéto

Au Togo, il n'y a plus de pêcheurs actuellement sur le lac de Nangbéto, dans la région des Plateaux. Comme chaque année, la pêche y est temporairement interdite depuis le 15 août et jusqu'au 15 novembre. Objectif : préserver les ressources halieutiques pendant cette période de reproduction. Les contrevenants s'exposent à des sanctions.

Ces trois mois de suspension permettent une gestion plus durable des ressources. « De la période d'avril jusqu'à mai, il y a pénurie de poissons dans le lac, mais après le repos, il y a plus de poissons, il y a plus de tonnage, il y a plus de ventes. Et si on ne protège pas, il y aura un épuisement total du stock », explique Sylvain Akati, coordinateur de l'ONG Ajedi, qui accompagne pêcheurs et femmes transformatrices.

Un « casse-tête » pour les pêcheurs

Mais pour les pêcheurs, trois mois sans activité sont trop longs. « Les pêcheurs se sont soulevés, ils ont fait des marches pour réduire même la durée de ce repos biologique. (...) Lorsqu'il y a repos, les pêcheurs se plaignent, ils n'ont plus d'activité. Donc, ils doivent migrer vers les autres points d'eau. Ce qu'on a essayé de voir si le gouvernement d'aider les pêcheurs trouver une activité secondaire », explique Abdou Latif, président du comité des pêcheurs du lac.

En mer également, une période de repos est observée : un mois pour la pêche artisanale et deux mois pour la pêche industrielle.