Guinée: Un glissement de terrain fait au moins 13 morts, des disparus et de nombreux blessés à Coyah

21 Août 2025
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Un glissement de terrain a fait plusieurs morts, des blessés, des disparus et des dégâts matériels considérables dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 août 2025 à Maneah dans la préfecture de Coyah.

Selon un bilan provisoire fourni par l'Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires, 13 heures corps ont été extraits des decombres, des blessés, de nombreux porté-disparus.

Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuelles victimes.

Le premier ministre, Amadou Oury Bah et plusieurs autres autorités du pays sont sur le terrain.

