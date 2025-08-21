Egypte: Fermeture du GEM du 15 octobre au 4 novembre 2025 en prévision de son ouverture officielle

15 Août 2025
Egypt State Information Service (Cairo)
Par Mena

Le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé la fermeture temporaire du Grand Musée égyptien (GEM) aux visiteurs pendant la période d'essai, du 15 octobre au 4 novembre, en prévision de son ouverture officielle le 1er novembre prochain.

Le directeur général du GEM, Ahmed Ghoneim, a déclaré que le musée mènera à bien, pendant cette période, un certain nombre de travaux organisationnels et logistiques en vue de la cérémonie d'inauguration officielle.

M. Ghoneim a indiqué que le musée rouvrira ses portes aux visiteurs à partir du 4 novembre, pendant les heures officielles de travail, qui correspond au 103e anniversaire de la découverte de la tombe du roi Toutankhamon, afin que les visiteurs puissent profiter pleinement de l'expérience touristique offerte par le musée.

