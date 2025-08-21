Guinée: Makanera Kaké répond à ses détracteurs - « Personne n'a la qualité de dissoudre la Synergie »

Après une tournée en Haute Guinée et en Guinée Forestière, l'ancien ministre de la communication, Alhouseiny Makanera Kaké a animé ce mercredi 20 août 2025 une conférence de presse au QG de la Synergie Général Mamadi Doumbouya (SGMD 25), à la Minière.

Ce coordinateur national de ladite Synergie a entamé en s'adressant à ses détracteurs par rapport à la position de la SGMD 25.

<< Nous avons entendu beaucoup de choses, mais nous n'allons pas répondre à ces gens. Ils ne connaissent pas c'est quoi la Synergie ? La Synergie, c'est l'ensemble de plusieurs entités, beaucoup de personnes y adhèrent. Nous nous sommes pour la paix, nous avons entendu les Forces Vives de Guinée (FVG) appelées à des manifestations. Donc, nous demandons à ces jeunes qui sortent pour ces manifestations de faire preuve de responsabilité. Il y a eu beaucoup de manifestations qui se sont faites ici, mais il n'y a eu que des pertes en vies humaines et des destructions des biens publics. Donc, je m'oppose à ces manifestations pour ces gens qui meurent, parce qu'il y a des innocents qui sont tués dedans. Pour moi, je ne vois aucune opportunité de se manifester >>, a souligné le coordinateur de la Synergie.

S'exprimant sur la soi-disant dissolution de la SGMD 25, il a dit haut et fort que personne n'a la qualité de dissoudre cette structure.

<< Personne n'a la qualité de dissoudre la Synergie. Ce qui appartient à plusieurs personnes, une seule personne n'a le pouvoir de dissoudre cette structure. Il n'y a pas deux (2) Synergies, il y a qu'une seule Synergie. Ceux qui disent que la Synergie est dissoute, si telle était le cas, vous n'allez pas voir tout ce monde là ici. Je profite de l'occasion ici pour remercier Kerfala Personne Camara (KPC) qui m'a donné l'idée de soutenir le Président Général Mamadi Doumbouya >>, a remercié le ministre.

Il clôt ses propos en soulignant que le Référendum constitutionnel, c'est pour le 21 septembre prochain, donc, chacun est libre d'aller voter à son choix.