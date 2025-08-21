Burkina Faso: Après 6 mois au front, des soldats de retour de la zone de Mangodara accueillis en héros à Banfora

21 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Alpha Sékou BARRY

Des populations de la ville de Banfora ont manifesté leurs joies et leurs encouragements à des soldats de retour du front dans la zone de Mangodara, une commune rurale de la province de la Comoé dans la région des Tannounyan. C'était dans l'après-midi du mercredi 20 aout 2025.

De l'entrée de la ville jusqu'à la base du 17e Bataillon d'Intervention rapide (BIR), les soldats ont eu droit à un bain de foule. Hommes, femmes et enfants, à pieds ou à motos, sous le rythme des klaxons et scandant les slogans tels que « Vive le Capitaine Ibrahim Traoré ! » « Vive les FDS ! » « Vive les VDP !», ont accompagné leurs « héros » du jour jusqu'à leur pied à terre.

Ces hommes de retour du front sont composés de militaires du BIR 17 et de Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Selon nos informations reçues sur place, ils reviennent du front après y avoir passé 6 mois. Cette zone qui a été victime des agressions terroristes, connait aujourd'hui une grande amélioration de sa situation sécuritaire. Ceci, grâce aux efforts soutenus et conjugués des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des VDP.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.