Ile Maurice: Modernisation des chariots à bagages à l'aéroport SSR

L'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) a lancé un vaste programme de modernisation de sa flotte de chariots à bagages, a annoncé mercredi Airport Terminal Operations Ltd (ATOL).

Environ 500 chariots ont déjà été réparés et remis en service, pour un coût de 1,5 million de roupies. Parallèlement, 300 nouveaux chariots ont été acquis, représentant un investissement supplémentaire de plus de 4 millions de roupies.

«D'ici la fin de l'année, nous devrions disposer de plus de 2 400 chariots, soit une augmentation de plus de 60 % par rapport au parc actuel», a indiqué Lormus Bundhoo, CEO d'ATOL. L'aéroport dispose actuellement d'environ 1 500 chariots, dont une partie nécessitait une remise en état.

Ces améliorations visent à préparer la haute saison touristique de novembre à janvier et à offrir aux passagers «une expérience plus fluide et plus confortable», selon ATOL.