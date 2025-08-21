Ile Maurice: Modernisation des chariots à bagages à l'aéroport SSR

21 Août 2025
L'Express (Port Louis)

L'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) a lancé un vaste programme de modernisation de sa flotte de chariots à bagages, a annoncé mercredi Airport Terminal Operations Ltd (ATOL).

Environ 500 chariots ont déjà été réparés et remis en service, pour un coût de 1,5 million de roupies. Parallèlement, 300 nouveaux chariots ont été acquis, représentant un investissement supplémentaire de plus de 4 millions de roupies.

«D'ici la fin de l'année, nous devrions disposer de plus de 2 400 chariots, soit une augmentation de plus de 60 % par rapport au parc actuel», a indiqué Lormus Bundhoo, CEO d'ATOL. L'aéroport dispose actuellement d'environ 1 500 chariots, dont une partie nécessitait une remise en état.

Ces améliorations visent à préparer la haute saison touristique de novembre à janvier et à offrir aux passagers «une expérience plus fluide et plus confortable», selon ATOL.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.