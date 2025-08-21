Ile Maurice: Quand les traditions japonaises rapprochent les nations

21 Août 2025
L'Express (Port Louis)

En marge de la neuvième édition de la Tokyo International Conference on African Development (TICAD), tenue à Yokohama, au Japon, Veena Ramgoolam, épouse du Premier ministre, Navin Ramgoolam, a pris part ce jeudi 21 août à un programme spécialement organisé pour les conjoints des chefs d'État et de gouvernement, à l'initiative de Yoshiko Ishiba, épouse du Premier ministre japonais.

La journée a débuté par une représentation de théâtre nô intitulée The Feather Mantle, une oeuvre emblématique de cet art ancestral, connue pour la grâce de ses gestes et la richesse de ses costumes. Les invités ont ensuite participé à un atelier de préparation du thé matcha, avant de découvrir le Strawberry Park, un espace exemplaire qui promeut l'inclusion des personnes en situation de handicap.

Placée sous le signe de l'amitié et du partage interculturel, cette rencontre a permis aux participants de s'imprégner des traditions japonaises dans une atmosphère empreinte de chaleur et de convivialité.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.