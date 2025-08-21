Ile Maurice: Quand les traditions japonaises rapprochent les nations

En marge de la neuvième édition de la Tokyo International Conference on African Development (TICAD), tenue à Yokohama, au Japon, Veena Ramgoolam, épouse du Premier ministre, Navin Ramgoolam, a pris part ce jeudi 21 août à un programme spécialement organisé pour les conjoints des chefs d'État et de gouvernement, à l'initiative de Yoshiko Ishiba, épouse du Premier ministre japonais.

La journée a débuté par une représentation de théâtre nô intitulée The Feather Mantle, une oeuvre emblématique de cet art ancestral, connue pour la grâce de ses gestes et la richesse de ses costumes. Les invités ont ensuite participé à un atelier de préparation du thé matcha, avant de découvrir le Strawberry Park, un espace exemplaire qui promeut l'inclusion des personnes en situation de handicap.

Placée sous le signe de l'amitié et du partage interculturel, cette rencontre a permis aux participants de s'imprégner des traditions japonaises dans une atmosphère empreinte de chaleur et de convivialité.