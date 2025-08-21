Ile Maurice: Éducation et Sport - La MSSSA dénonce un «power game»

Alors que le ministre de l'Éducation faisait récemment mention d'une «mafia» au sein de son ministère, la Mauritius Secondary School Sports Association (MSSSA), avait, dans une lettre adressée au Premier ministre - datée du 7 avril - dénoncé un «power game» visant à entraver son bon fonctionnement.

Dans une lettre du 13 février, la MSSSA exprimait déjà ses préoccupations concernant des problèmes liés au release des enseignants d'éducation physique. En effet, l'association avait sollicité auprès du ministère de l'Éducation, le 3 février, l'autorisation de tenir une réunion le 13 février dans un collège à Phoenix.

Or, dans une réponse datée du 12 février, soit la veille, le ministère indiquait que ce serait difficilement possible : «Well received your mail, however due to short time notice, it will be difficult to get approval for tomorrow's meeting scheduled at 11hr00...» La Private Secondary Education Authority (PSEA), dans une correspondance du 12 février, confirmait de son côté la non-autorisation : «Approval could not be sought for the release of Educators.»

Dans une autre correspondance datée du 4 mars, signée For the Senior Chief Executive du ministère de l'Éducation et adressée aux directeurs des zones 1 à 4, la consigne de refuser les autorisations était maintenue : «Educators responsible for Physical Education (PE) should not be released to attend meetings of any Sports Association...».

Si, dans un premier temps, l'argument avancé par le ministère au sujet de ce refus était le suivant : «Ce n'est pas pratique de libérer tous les éducateurs pour préparer un calendrier d'activités sportives pour cinq sports», la MSSSA questionne désormais la motivation derrière ces refus répétés.

Réaction similaire

Au niveau du ministère des Sports, la réaction semble similaire. Dans un courriel du 26 mars, le ministère informait la MSSSA qu'une réunion prévue le 27 mars était repor tée au 3 avril. La veille, un second courriel annonçait un nouveau report à une date ultérieure. Finalement, la réunion n'aura jamais lieu.

Pour la MSSSA, ces blocages traduisent des tentatives de contourner et de restreindre ses prérogatives. L'association s'interroge même sur la légalité de ces actions. En effet, la Sports Act de 2016 précise, dans les «objets et fonctions» du National Council for Sports in Schools and Universities (NCSSU), que celui-ci doit, en collaboration avec la MSSSA, assurer l'organisation annuelle des compétitions sportives inter-collèges à l'échelle nationale. Le NCSSU doit également assister et collaborer avec la MSSSA pour développer la pratique du sport en milieu scolaire et organiser des compétitions sportives régionales.

La MSSSA insiste : «Le ministère de l'Éducation et le ministère des Sports ne sont pas habilités à s'impliquer directement dans la planification et le déroulement des compétitions sportives dans les écoles secondaires.»

Or, depuis mars, rien n'a bougé. La Compétition intercollèges 2025 a été organisée conjointement par le ministère de la Jeunesse et des sports et le ministère de l'Éducation et des ressources humaines, du 14 au 18 juillet, sans la MSSSA.

Contactés, les deux ministères concernés n'ont toujours pas donné suite à nos questions.