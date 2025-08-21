Cameroun: Fichier électoral opaque au pays - Un obstacle majeur à la transparence en 2025

La crédibilité de toute élection se construit bien avant le jour du scrutin. Elle repose sur la confiance dans le processus électoral et surtout, dans l'intégrité du fichier électoral. À l'approche de la présidentielle camerounaise de 2025, les controverses persistent autour de ce registre, alimentant les doutes et les craintes d'une partie de l'électorat et de l'opposition.

L'opacité entourant la gestion et la révision de ce fichier reste un sujet brûlant. Les questions cruciales concernant sa mise à jour, le verrouillage des inscriptions fantômes, la garantie de l'inscription de tous les citoyens en âge de voter et l'accès équitable aux listes pour tous les partis politiques demeurent sans réponses satisfaisantes. Cette absence de transparence érode la confiance des citoyens et jette une ombre sur la légitimité du scrutin à venir.

Un fichier électoral non audité de manière indépendante et consensuelle ouvre la porte à tous les soupçons. Il devient le terreau fertile des accusations de fraude, qu'elles soient réelles ou perçues, et risque de discréditer l'issue du vote, quelle qu'elle soit. Cette situation affaiblit inévitablement la paix sociale et la stabilité, créant un climat de défiance préjudiciable à la nation tout entière.

Pour garantir un scrutin transparent et apaisé, il est impératif que les organismes en charge, notamment Elections Cameroon (ELECAM), engagent un dialogue ouvert avec toutes les forces politiques et la société civile. Des audits indépendants, une supervision inclusive du processus de révision et un accès facilité aux listes électorales pour les observateurs et les partis sont des mesures indispensables. La technicité du processus ne doit pas servir de prétexte à opacifier un pilier fondamental de la démocratie.

La communauté internationale et les acteurs nationaux appellent de leurs voeux des élections crédibles. Cet objectif ne pourra être atteint sans un fichier électoral fiable et accepté par tous. La balle est dans le camp des autorités pour démontrer par des actes concrets leur volonté d'organiser une consultation irréprochable. L'enjeu dépasse la simple tenue du vote ; il s'agit de consolider la démocratie camerounaise et d'asseoir la légitimité des futures institutions sur des bases solides et incontestables.