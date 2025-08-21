Ethiopie: L'Éthiopie pourrait inspirer d'autres pays africains par sa manière de valoriser son vaste patrimoine immobilier - PDG d'Habitat pour l'Humanité International.

21 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie, un modèle pour la valorisation du patrimoine immobilier en Afrique, selon Habitat pour l'Humanité International.

Habitat pour l'Humanité International voit en l'Éthiopie un exemple prometteur pour la valorisation du patrimoine immobilier à l'échelle du continent africain.

Jonathan Reckford, PDG de l'organisation, a réaffirmé cette vision lors d'une table ronde de haut niveau sur le logement, organisée cette semaine à Addis-Abeba.

« L'Afrique est au coeur de notre stratégie mondiale », a-t-il déclaré à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), rappelant l'objectif ambitieux d'Habitat pour l'Humanité : venir en aide à 50 millions de personnes dans les trois prochaines années.

L'Éthiopie, avec son potentiel et ses opportunités, est selon lui bien placée pour servir de modèle en matière de développement immobilier et d'aménagement urbain.

Face aux défis liés à l'urbanisation rapide et au changement climatique -- les deux grandes tendances mondiales identifiées par Reckford --, l'organisation souhaite intensifier ses efforts en Afrique.

Cela inclut la construction de logements, d'espaces de jeu, ainsi que la fourniture de recherches et d'assistance technique, en partenariat avec les gouvernements et les acteurs locaux.

Le PDG a rappelé que 1,1 milliard de personnes vivent aujourd'hui dans des quartiers informels, un chiffre qui pourrait doubler sans intervention.

Il insiste sur l'urgence de formaliser ces zones, tout en construisant des habitats sûrs, durables et résilients face aux risques environnementaux.

« Investir dans le logement, c'est aussi s'attaquer à d'autres enjeux majeurs : la santé, l'économie, l'emploi. Si un cadre favorable est créé, les familles pourront améliorer elles-mêmes leur logement », a-t-il souligné.

D'où l'importance, selon lui, de la coopération entre les secteurs public, privé et la société civile pour relever ce défi complexe.

