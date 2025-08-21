Cote d'Ivoire: BRVM - La première cotation de deux emprunts obligataires de près de 459 milliards du Trésor Public du pays fixée au 26 août 2025.

La première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) des emprunts obligataires intitulés « TPCI 5,90% 2025-2030» et « TPCI 6%2025-2032 » d'un montant de 458,754 milliards de FCFA aura lieu le mardi 26 août 2025, ont informé les responsables de la BRVM.

A travers une offre publique d'échange, l'Etat de Côte d'Ivoire avait proposé aux détenteurs de 30 de ses titres cotés d'échanger les tombées de capital et d'intérêts, prévue pour la période allant du 28 février au 30 juin 2025, contre des titres issus de deux nouveaux emprunts obligataires dénommés « TPCI 5,90% 2025-2030» et « TPCI 6%2025-2032 ».

Cette opération avait reposé sur trois mécanismes : l'échange de titres obligataires, des souscriptions en numéraires et des conversions de créances. Ce qui permettait ainsi de collecter les fonds. C'est dans ce cadre que l'émetteur avait procédé du 19 février au 4 mars 2025 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation.

Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 23 907 8043 obligations TPCI 5,90% 2025-2030 et 21 967 613 obligations TPCI 6%2025-2032 pour un montant de 458 ,754 milliards de FCFA.

La date de jouissance de ces titres avait été fixée au 6 mars 2025.

La séance de cotation de ces deux emprunts, admis au compartiment des obligations de la BRVM, vise à favoriser les échanges des titres sur le marché financier régional. Un autre intérêt qui n'est pas des moindres est de booster la capitalisation boursière du marché obligataire. A la fin de la séance de cotation du 20 août 2025, cette capitalisation s'établissait à 10 456,818 milliards de FCFA contre 10 469,511 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 12,693 milliards.

Selon les dirigeants de la BRVM, la procédure d'introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA pour chacune de ces obligations. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d'achat et de vente.