Congo-Kinshasa: Impact de la nouvelle tarification douanière américaine dans le commerce États-Unis - RDC

21 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les nouveaux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sont entrés en vigueur depuis le 07 août 2025. Le continent africain n'a pas été épargné.

Des pays tels que la Libye, l'Algérie, la Tunisie et l'Afrique du Sud sont deux plus taxés avec un taux allant jusqu'à 30 % d'imposition contre 15 à d'autres pays africains ; parmi lesquels la RDC.

Certains pays, dont le Rwanda, ont un taux d'imposition minimale de 10 %.

Pour certains experts, ce tarif différencié entre la RDC et le Rwanda pourrait, notamment dans le secteur minier, entraîner des conséquences non intentionnelles telles que la perte de compétitivité et le détournement commercial.

Le différentiel tarifaire encouragerait les circuits parallèles ou informels de transit des minerais congolais via le Rwanda pour bénéficier de tarifs réduits. Cette situation compromettrait la capacité de la RDC à capter la valeur ajoutée issue de ses propres ressources.

Par ailleurs, avec cette nouvelle tarification douanière américaine, d'aucuns estiment que l'Accord d'AGOA, qui permettait l'entrée en franchise de douanes de nombreux produits exportés des pays de l'Afrique subsaharienne vers les Etats-États-Unis, n'a plus sa raison d'être.

Que pensez-vous de nouveaux tarifs douaniers imposés par les USA et leur impact sur le commerce entre les Etats-Unis et l'Afrique, en général, et avec la RDC, en particulier ?

Les auditeurs ont échangé avec Godé Mpoyi, député national et professeur d'économie, sous la modération de Marcel Ngombo Mbala.

