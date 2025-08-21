Cote d'Ivoire: Mortalité massive de poissons à Grand-Bassam - Le MIRAH prend des mesures d'urgence

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH) a annoncé avoir pris des mesures conservatoires d'urgence après la découverte d'une mortalité massive de poissons, principalement des tilapias, dans la lagune Ouladine, située dans la commune de Grand-Bassam, apprend-on dans un communiqué de presse dudit ministère diffusé ce 21 août 2025 ;

Selon le communiqué, ces mortalités, signalées le 11 août dernier dans les secteurs de Modeste et Gbameblé, ont conduit à l'interdiction immédiate et formelle de toute activité de pêche et de consommation des produits marins issus de la zone affectée.

Des constats inquiétants sur le terrain

Une équipe d'intervention composée de représentants du MIRAH et de la Direction des Services Vétérinaires et du Bien-être Animal (DSVBA) a été dépêchée sur place. Les inspections menées les 12 et 13 août ont confirmé la présence de nombreux poissons et crustacés morts.

L'enquête préliminaire a révélé plusieurs sources de contamination potentielles, dont l'existence de dragages, de rejets chimiques et de résidus de goudron, ainsi que de canalisations orientant des substances vers la lagune. Face à ce risque environnemental et sanitaire, les autorités ont jugé nécessaire d'agir rapidement pour protéger la santé publique.

Des mesures de précaution renforcées

En attendant les résultats des analyses d'échantillons d'eau et de poissons envoyés à des laboratoires nationaux, le ministère a mis en place des mesures conservatoires. Il s'agit de l'interdiction immédiate de la pêche et de la consommation de poissons et crustacés issus des secteurs de Modeste et Gbameblé ; du renforcement de la surveillance sanitaire et environnementale dans la zone ; de la mise en place d'une cellule de veille sanitaire pour prendre en charge d'éventuels cas de troubles digestifs ; e la diffusion d'informations préventives auprès des communautés locales par circulaires et radios de proximité.

Le MIRAH exhorte les habitants des villages riverains de la lagune Ouladine, notamment Modeste, Gbameblé, Mondoukou, Petit-Paris, Azurreti, Mossou, Quartier France, Ebrah, Vitré 1, Vitré 2 et Grand-Bassam, à respecter scrupuleusement ces consignes et à signaler toute situation anormale aux services vétérinaires.

Une opération d'assainissement a déjà été entreprise pour retirer les poissons morts. Le ministère a assuré qu'il continuera de surveiller la situation et tiendra la population informée des évolutions et des résultats des analyses en cours.