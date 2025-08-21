Afrique: Commerce intra-africain - Tunis prépare son offensive pour l'IATF 2025

Tunis a été, ce jeudi 21 août 2025, le théâtre d'un petit-déjeuner d'affaires de haut niveau organisé par Afreximbank et le Tunisia-Africa Business Council (TABC). Placée sous le thème « En route vers l'Algérie », cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation de la prochaine Foire intra-africaine du commerce (IATF 2025), prévue du 4 au 10 septembre à Alger.

Cette réunion a permis de mettre en lumière le rôle stratégique de la Tunisie dans le futur du commerce intra-africain. Devant des représentants du gouvernement, d'Afreximbank et du secteur privé, plusieurs intervenants ont insisté sur l'importance pour le pays de saisir les opportunités offertes par cette grande plateforme continentale.

M. Hafedh Ben Afia, d'Afreximbank, a réaffirmé l'engagement de l'institution à bâtir une Afrique intégrée et prospère. De son côté, M. Ghazi Yaacoub, représentant du CEPEX, a dévoilé les plans du pavillon tunisien à Alger, invitant les opérateurs économiques nationaux à se mobiliser.

Le président du TABC, M. Anis Jaziri, a rappelé que l'IATF est bien plus qu'une foire commerciale : c'est un catalyseur d'intégration régionale et un tremplin pour mettre en avant les atouts de la Tunisie dans des domaines clés tels que les infrastructures, l'énergie, les technologies de l'information et de la communication, l'agro-industrie et les services à forte valeur ajoutée.

Dans le même esprit, M. Aslan Berjeb, de CONECT, a salué le rôle moteur d'Afreximbank dans le soutien de l'économie tunisienne, tout en plaidant pour une coopération accrue entre les secteurs privés africains.

Des ambitions claires pour Alger

Représentant le ministère du Commerce, M. Lazhar Bennour a détaillé les priorités de la Tunisie en matière de commerce extérieur, notamment la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf). Mme Sonto Mayise (MBA), d'Afreximbank, a pour sa part présenté l'ampleur de l'événement : plus de 35 000 participants, 75 pays représentés, 2 000 exposants et plus de 44 milliards de dollars de transactions attendues.

Enfin, des voix influentes comme celles de M. Maher Ben Issa (UTICA) et de Mme Nadia Yaich (TABC & BFC International & Academy - Reanda Tunisia) ont lancé un appel pressant aux entreprises tunisiennes pour qu'elles renforcent leur présence sur le marché africain.

L'IATF 2025 représente pour la Tunisie bien plus qu'un rendez-vous économique : c'est une opportunité de montrer son potentiel d'innovation, de conquérir de nouveaux marchés et d'affirmer son leadership régional. Pour l'ensemble du continent, l'événement se présente comme un carrefour d'idées, de partenariats et de croissance.

Sur la route d'Alger, la Tunisie affiche déjà sa détermination à contribuer à une Afrique plus connectée et prospère.