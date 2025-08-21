Cote d'Ivoire: Migration - Le pays et l'UE consolident leur partenariat pour une gestion humaine et concertée

Abidjan a abrité, le 21 août 2025, la 7e réunion du Groupe de travail conjoint de suivi du Document partagé Côte d'Ivoire - Union européenne, présidée par le Général Touré Seydou, Conseiller technique chargé de la coopération internationale, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé.

Cette rencontre annuelle s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du document partagé sur la migration et la mobilité. Elle constitue un mécanisme privilégié de dialogue et de concertation entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, afin de renforcer leur coopération sur les enjeux migratoires.

Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général Touré Seydou a salué la régularité de ces échanges, qui traduisent l'engagement des deux parties à travailler main dans la main pour relever les défis liés à la migration. Il a rappelé que ce partenariat couvre des thématiques essentielles telles que le retour, la réadmission, la réintégration et l'insertion des migrants présumés ivoiriens. Selon lui, la démarche illustre une volonté commune de promouvoir une gestion humaine, équilibrée et concertée des flux migratoires, tout en luttant activement contre la migration irrégulière et le trafic de migrants.

De son côté, l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Mme Maria Di Mauro, a salué les efforts considérables entrepris par le pays hôte. Elle a mis en exergue les progrès enregistrés dans les domaines du contrôle migratoire, de la réintégration des migrants et du renforcement de la sécurité aux frontières. Elle a réaffirmé la disponibilité de l'Union européenne à poursuivre son appui aux autorités ivoiriennes afin de consolider ces acquis.

La Côte d'Ivoire et l'Union européenne réaffirment, à travers cette 7e réunion, leur volonté de bâtir une coopération pragmatique et durable, plaçant la sécurité, la dignité humaine et la solidarité au coeur de la gestion migratoire.