Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre 2025 - Jean-Louis Billon dépose sa candidature

Jean-Louis Eugène Billon a officiellement déposé le jeudi 21 août 2025, son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre auprès de la Commission électorale indépendante (Cei). Le récépissé, signé par le secrétaire permanent Adjoumani Kouamé Pierre, lui a été remis après vérification de son dossier.

Un geste plus politique qu'administratif

En présence de plusieurs cadres, dont Valérie Yapo, Jean-Louis Billon a souligné le caractère symbolique de sa démarche : « C'est l'aboutissement d'une longue réflexion et d'une ambition pour la Côte d'Ivoire. Il est temps que le pays soit dirigé par ceux qui sont nés après l'indépendance. »

Par ces mots, l'homme d'affaires et ancien ministre du Commerce trace une ligne de fracture nette entre les anciens acteurs politiques et une nouvelle génération en quête de légitimité.

Le dilemme Billon-Thiam au sein du Pdci

Derrière ce dépôt de candidature se cache un enjeu plus sensible : l'équilibre des forces au sein du Pdci-Rda. La majorité des militants et cadres du parti se rangent aujourd'hui derrière leur président, Tidjane Thiam. Mais ce dernier, malgré sa stature internationale et son aura auprès de la base, reste pour l'heure écarté de la course.

Ce vide juridique et politique crée une incertitude que Jean-Louis Billon semble prêt à combler. Son dépôt de dossier apparaît comme une anticipation calculée, voire une tentative de s'imposer comme le plan B du parti si la candidature de Thiam devait rester définitivement compromise.

Un parti face à son avenir

Cette situation place le Pdci-Rda devant un choix cornélien, à savoir miser sur TidjaneThiam au risque d'une disqualification électorale de dernière minute ; ou basculer vers Billon, dont la candidature est immédiatement recevable, mais encore contestée par une base largement acquise à son président.

Pour de nombreux observateurs, la candidature de Billon pourrait être perçue comme un coup de poker : celui d'un homme qui se positionne déjà comme l'alternative interne, au risque de creuser les fractures entre pro-Thiam et pro-Billon.

Un enjeu national

Au-delà des rivalités partisanes, la candidature de Jean-Louis Billon soulève une question essentielle : la Côte d'Ivoire est-elle prête à opérer un véritable passage de témoin générationnel ? Son discours résonne fortement auprès d'une jeunesse frustrée par la longévité d'une classe politique issue de l'ère post-indépendance.

Toutefois, sa capacité à transformer ce discours en projet de rassemblement national reste à démontrer. Car une présidentielle ne se gagne pas seulement sur les symboles, mais aussi sur la crédibilité d'un programme et l'art de nouer des alliances.

Une candidature, deux lectures

Le dépôt de dossier de candidature de Jean-Louis Billon peut être interprété de deux manières. Pour ses partisans, il incarne la clairvoyance et l'anticipation d'un leader qui refuse de laisser son parti s'exposer à l'incertitude. Quant à ses détracteurs, il s'agit d'un positionnement opportuniste, risquant d'affaiblir l'unité du Pdci à la veille d'un scrutin crucial.

Une chose est certaine, en se présentant dès maintenant, Jean-Louis Billon ne se contente pas de briguer la présidence de la République. Il engage aussi une bataille interne décisive pour l'avenir du Pdci-Rda, partagé entre fidélité à Tidjane Thiam et nécessité de disposer d'une candidature solide et valide.