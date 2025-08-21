Togo: Investissements, logistique, formation - Le pays renforce ses liens avec le Japon

En marge de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), qui se tient à Yokohama, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a multiplié les rencontres avec les principaux acteurs économiques japonais.

Objectif : consolider la coopération économique entre le Togo et le Japon, et attirer de nouveaux investissements dans les secteurs stratégiques.

Parmi les rendez-vous clés figure l'entretien avec Hayashi Nobumitsu, Gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), institution publique de financement dédiée à l'expansion internationale des entreprises japonaises.

Les discussions ont porté sur les perspectives de partenariat économique entre les deux pays, ainsi que sur les opportunités qu'offre le Togo dans des domaines comme les infrastructures, la logistique, l'énergie ou encore les mines.

« Nous avons présenté au président des exemples de nos mécanismes de financement, afin de montrer comment les entreprises japonaises pourraient intensifier leurs activités au Togo, avec notre soutien », a déclaré M. Nobumitsu, qui a salué la stabilité politique et économique du pays, ainsi que sa position géographique stratégique.

« Le Togo est politiquement et économiquement stable. Il est bien positionné comme centre logistique régional en Afrique de l'Ouest. C'est un pays à fort potentiel de développement. »

Le Président du Conseil a également rencontré Ohashi Tesuji, PDG de Komatsu, aux côtés de Karube Jun, directeur Afrique du Keidanren, la fédération des grandes entreprises japonaises.

Cette réunion a mis en lumière les ambitions du Togo en matière de logistique, d'infrastructures et de capital humain.

« Le Togo se transforme en plateforme logistique majeure en Afrique de l'Ouest, et développe ses infrastructures et son secteur minier. Il cherche aussi à renforcer ses relations avec le Keidanren pour former davantage de ressources humaines », ont précisé les dirigeants japonais.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions pour définir un cadre de coopération stratégique, qui pourrait inclure à la fois des investissements directs, des projets conjoints, et des programmes de formation.

Ces échanges s'inscrivent dans la vision de développement portée par le gouvernement togolais, qui mise sur l'investissement privé, l'innovation, et l'ouverture internationale pour accélérer la transformation économique du pays. Le Japon, par son expertise industrielle et ses capacités d'investissement, apparaît comme un partenaire clé dans cette dynamique.