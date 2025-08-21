Togo: Mauvais accueil des malades

La situation dans les hôpitaux publics continue de se dégrader. Malgré les multiples dénonciations des patients, les mauvaises conditions d'accueil et d'hygiène persistent.

Face à l'inefficacité des campagnes de sensibilisation, le Syndicat des Praticiens Hospitaliers du Togo (SYNPHOT) décide de passer à une nouvelle stratégie.

Le syndicat opte pour un plaidoyer national en direction des pouvoirs publics. Cette démarche s'appuiera sur les résultats d'une grande opération de collecte de plaintes et de données, actuellement en cours dans les établissements de santé à travers le pays.

Cette opération cible deux points essentiels : l'hygiène et l'accueil réservé aux patients par le personnel médical. Des aspects jugés cruciaux par les citoyens, mais souvent négligés dans le fonctionnement quotidien des structures hospitalières.

Pour le Dr Gilbert Tsolenyanu, porte-parole du SYNPHOT, il est temps de donner une base concrète aux revendications. « Les résultats permettront aux acteurs du système sanitaire et aux décideurs politiques de mieux cerner les attentes des populations en matière d'accueil, d'hygiène et de prise en charge dans les hôpitaux publics », affirme-t-il.

Il tient aussi à rassurer : « Toutes les informations recueillies resteront confidentielles et ne seront utilisées qu'à des fins de recherche et d'amélioration des soins. »

L'initiative du SYNPHOT s'inscrit dans une dynamique de réforme attendue depuis longtemps. Elle vient en renfort aux ambitions des autorités sanitaires qui disent vouloir améliorer la gouvernance hospitalière et la qualité des soins offerts aux citoyens.

Malgré les efforts affichés par le gouvernement, les critiques restent nombreuses.

Les patients pointent notamment du doigt les manquements du personnel soignant et des auxiliaires médicaux, souvent accusés de négligence, de manque de professionnalisme et de comportements inappropriés.

Le plaidoyer du SYNPHOT, s'il s'appuie sur des données fiables et bien exploitées, pourrait marquer un tournant dans la lutte pour une santé publique plus humaine et plus digne au Togo.