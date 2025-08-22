Afrique de l'Ouest: La chimie ouest-africaine en conclave autour des enjeux pétroliers et gaziers

21 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Ndèye Ndiémé Touré

Le Sénégal abrite, pour la quatrième fois, les 25es Journées scientifiques de la Société ouest-africaine de Chimie (Soachim) qui se tiennent du 19 au 22 août 2025.

Le thème de cette année porte sur : « Chimie et exploitations pétrolière, gazière et minière face aux défis de l'environnement et de la souveraineté économique ». La cérémonie d'ouverture, qui a eu lieu mardi 19 août, à l'Ucad, a vu la participation des huit pays membres de la Soachim (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Mali, Togo, Guinée et Sénégal), mais aussi la présence du directeur général de la Recherche et de l'Innovation, le Professeur Hamidou Dathe, du recteur de l'Ucad, le Professeur Alioune Badara Kandji, d'enseignants-chercheurs en chimie et d'étudiants.

Après le discours d'ouverture, prononcé par le Professeur Momar Ndiaye, président du Comité d'organisation, pour souhaiter la bienvenue aux invités, le secrétaire permanent, Roger Nebie, a tenu à rappeler la dynamique de restructuration, de valorisation et de mutualisation des compétences scientifiques en chimie de leur structure ainsi que leur vocation à faire de la chimie un levier fondamental du développement durable, de l'innovation technologique et de la souveraineté scientifique à l'échelle ouest-africaine. « Nous avons la responsabilité de former de nouvelles générations de chimistes africains orientées vers l'innovation, l'entrepreneuriat et la création de valeur », a expliqué M. Nebie.

De son côté, le directeur général de la Recherche et de l'Innovation a souligné l'intérêt du thème de cette année, qu'il juge opportun à l'heure où l'exploitation pétrolière et gazière est au coeur des préoccupations. Le Professeur Dathe a conclu en rappelant les défis environnementaux liés à l'exploitation des ressources et en appelant à une prise en compte des actions scientifiques sur le climat.

