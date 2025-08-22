Afrique: L'Éthiopie sera l'hôte de la prochaine conférence de l'Association pour l'évaluation de l'éducation en Afrique

Addis-Abeba — La 41e conférence annuelle de l'Association pour l'évaluation de l'éducation en Afrique (AEAA) sera organisée par l'Éthiopie la semaine prochaine, a annoncé le Service éthiopien d'évaluation et d'examens de l'éducation (EAES).

Coordonnée par le Service éthiopien d'évaluation et d'examens de l'éducation (EAES), la conférence, qui se tiendra du 25 au 29 août, aura pour thème « Transformer l'évaluation de l'éducation : vers un apprentissage de qualité et une prise de décision éclairée ».

L'événement réunira des experts en éducation, des décideurs politiques et des chercheurs qui se pencheront sur les questions cruciales de l'évaluation.

Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, le directeur général de l'EAES, Eshetu Kebede, a déclaré que l'Éthiopie possède une vaste expérience en matière d'évaluation et d'examens éducatifs depuis 1946.

Le service a collaboré étroitement avec l'Association pour l'évaluation de l'éducation en Afrique (AEAA) pour organiser avec succès la conférence, a-t-il ajouté, soulignant que celle-ci offrirait une occasion cruciale de mettre en place un système d'évaluation de l'éducation robuste entre les pays membres.

La rencontre facilitera l'échange d'idées, de technologies et de pratiques liées à l'éducation et à l'évaluation.

Le directeur général a déclaré qu'avec la participation de plus de 500 délégués de plus de 30 pays et la présentation de 124 articles de recherche sélectionnés, la conférence entend souligner l'importance de la collaboration pour relever les défis éducatifs sur le continent.

La conférence examinera et approuvera également le « Cadre continental commun d'évaluation », qui favorisera les liens régionaux et continentaux, garantissant des pratiques éducatives équitables et holistiques.

Eshetu a également déclaré que la conférence constitue une étape cruciale vers l'amélioration des normes éducatives en Afrique, en renforçant le rôle essentiel de l'évaluation dans la réalisation d'une éducation de qualité pour tous.

L'Éthiopie présentera ses avancées en matière d'évaluation de l'éducation et partagera ses meilleures pratiques avec les autres pays africains.

Par ailleurs, une exposition présentera les initiatives de développement de l'Éthiopie dans divers secteurs.