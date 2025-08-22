Cote d'Ivoire: Retour annoncé de Tidjane Thiam - La direction du Pdci-Rda dément la rumeur

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 21 août 2025, le Pdci-Rda a formellement démenti les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant l'arrivée imminente de son président, Tidjane Thiam, à Abidjan.

Selon cette rumeur, Tidjane Thiam serait attendu ce samedi 23 août 2025, dans la capitale économique en vue du dépôt de son dossier de candidature pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

La note précise que cette information est totalement infondée et qu'elle ne provient pas des instances officielles du Pdci-Rda. Le parti invite donc ses militantes, militants et sympathisants à ne se fier qu'aux annonces officielles qui seront diffusées par les canaux de communication habituellement utilisés par la direction du parti.

Dans ce contexte, le Pdci-Rda appelle l'ensemble de ses membres à faire preuve de vigilance, de mobilisation et de discipline en attendant les déclarations officielles de la direction. Le parti a rappelé qu'aucune communication officielle ne confirme l'arrivée de Tidjane Thiam ce samedi.

Les rumeurs ont notamment circulé sur les réseaux sociaux, annonçant le retour de M. Thiam après plusieurs mois passés à l'étranger. « Absent de la Côte d'Ivoire depuis plusieurs mois, le président Tidjane Thiam est annoncé à Abidjan ce samedi. En Europe depuis quelques mois, le président du Pdci-Rda sera très bientôt en Côte d'Ivoire. Ce retour est prévu pour ce samedi 23 août 2025, selon une source proche du président du Pdci-Rda », indiquaient certaines publications.

La direction du Pdci-Rda réitère son appel à la prudence et rappelle qu'elle est seule habilitée à communiquer sur les déplacements et les engagements de son président.