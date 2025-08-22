Afrique: Afrobasket 2025 - Le Cameroun élimine l'Égypte en quart de finale

21 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/MC/BS

Luanda — L'équipe nationale de basket-ball du Cameroun a éliminé jeudi, à Luanda, son homologue d'Égypte de l'Afrobasket 2025, en s'imposant sur le score de 95 à 68, lors d'un match des quarts de finale disputé au pavillon de Kilamba.

Sans grande difficulté, les Camerounais ont dominé dès le premier quart-temps, qu'ils ont remporté 27 à 16. Grâce à un jeu rapide et intelligent, le Cameroun menait à la mi-temps 51 à 34, en grande partie grâce à la performance de l'ailier Yves Mssi, qui évolue chez les Pelicans en NBA.

L'Égypte, championne à deux reprises (en 1975 et 1983), s'est laissée dépasser par le jeu extérieur camerounais, creusant un écart de 52 à 79. Dans les dernières minutes, les Camerounais se sont contentés de gérer leur avance, pour finalement s'imposer 95 à 68.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.