Afrique: Afrobasket 2025 - Le Cameroun élimine l'Égypte en quart de finale

Luanda — L'équipe nationale de basket-ball du Cameroun a éliminé jeudi, à Luanda, son homologue d'Égypte de l'Afrobasket 2025, en s'imposant sur le score de 95 à 68, lors d'un match des quarts de finale disputé au pavillon de Kilamba.

Sans grande difficulté, les Camerounais ont dominé dès le premier quart-temps, qu'ils ont remporté 27 à 16. Grâce à un jeu rapide et intelligent, le Cameroun menait à la mi-temps 51 à 34, en grande partie grâce à la performance de l'ailier Yves Mssi, qui évolue chez les Pelicans en NBA.

L'Égypte, championne à deux reprises (en 1975 et 1983), s'est laissée dépasser par le jeu extérieur camerounais, creusant un écart de 52 à 79. Dans les dernières minutes, les Camerounais se sont contentés de gérer leur avance, pour finalement s'imposer 95 à 68.