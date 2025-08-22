Angola: Plus de 1,5 million d'enfants vaccinés contre la polio à Luanda

Luanda — Un million 506 enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite, à Luanda, à la suite de la première phase de la campagne nationale de vaccination contre la polio, qui s'est déroulée du 15 au 17 de ce mois.

Cette information a été communiquée jeudi à l'ANGOP par la coordinatrice du programme de vaccination de Luanda, Felismina Neto, qui a rappelé que la campagne ciblait les enfants de moins de cinq ans.

La responsable a précisé que l'initiative couvrait toutes les municipalités et communes de la capitale du pays et qu'une deuxième phase avait été organisée mardi pour vacciner les enfants nés dans les derniers jours de la mobilisation.

Elle a rappelé que le virus de la poliomyélite circule toujours dans l'environnement, d'où l'importance fondamentale de la vaccination de tous les enfants.

La coordinatrice a souligné l'engagement et la discipline des équipes pendant la campagne sur le terrain.