Afrique: Le Japon promet de former 300 mille personnes dans le continent

Yokohama — Le Japon formera plus de 300 mille personnes en Afrique au cours des trois prochaines années, afin de stimuler l'emploi à travers les industries manufacturières, a annoncé ce jeudi à Yokohama le Premier ministre Shigeru Ishiba.

Lors de son intervention dans le cadre du Dialogue public-privé organisé pendant la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), il a affirmé que le Japon, en tant que partenaire de confiance de l'Afrique, continuerait à accélérer cette dynamique.

Selon Shigeru Ishiba, l'énergie des jeunes Africains alimente l'émergence continue de nouvelles industries innovantes, tout comme les jeunes Japonais prennent conscience de la nécessité pour l'Afrique de créer de nouveaux services dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, des finances, entre autres.

Il a expliqué que, avec l'appui de ses universités, le Japon soutiendra la diversification économique en promouvant des programmes de formation des ressources humaines et en encourageant la création de start-up dans le secteur de l'industrie numérique.

Le dirigeant japonais a souligné que cette TICAD 9 a triplé le nombre d'accords signés par rapport à l'édition précédente, avec plus de 300 documents signés entre entreprises japonaises et africaines.

Shigeru Ishiba s'est félicité des résultats obtenus jusqu'à présent, qui montrent que les entreprises japonaises et africaines sont engagées pour l'avenir de l'Afrique.

Il a réaffirmé que le Japon, en tant que partenaire fiable de l'Afrique, continuera à renforcer cette tendance.