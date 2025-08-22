Congo-Kinshasa: Affaires Sociales - Eve Bazaïba lance les consultations pour une action gouvernementale efficace

Quelques jours seulement après sa prise de fonction officielle, la Ministre d'Etat en charge des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Eve Bazaïba Masudi, a initié une série de consultations internes. Le mardi 19 août 2025, elle a reçu successivement les trois Secrétaires Généraux de son administration pour dresser un état des lieux complet de ce ministère stratégique.

Le premier à être consulté, le Secrétaire général a.i. aux Affaires sociales, Franklin Kinsona, a brossé à l'attention de la Ministre d'Etat un tableau détaillé de la situation sociale du pays, soulignant les défis majeurs et les perspectives d'action.

A sa suite, le Secrétaire général aux Actions humanitaires, Jacques Bokele, a exposé une réalité préoccupante. Il a décrit une situation humanitaire particulièrement alarmante dans plusieurs régions de la République Démocratique du Congo notamment, dans l'Est où des crises multiformes continuent d'affecter des millions de personnes.

Enfin, le Secrétaire général à la Solidarité nationale, Kasanda Lulembu François, a présenté l'état d'avancement des projets en cours, les réalisations déjà enregistrées et les chantiers prioritaires à consolider au cours des prochains mois.

Placés sous le signe de la responsabilité, ces échanges approfondis visent à doter la Ministre d'Etat d'une vision claire et précise de son département. L'objectif est de définir une feuille de route pragmatique pour des interventions rapides et efficaces.

Pour rappel, Eve Bazaïba Masudi avait officiellement pris ses fonctions le jeudi 14 août 2025. Cette démarche de consultations traduit sa détermination à jeter les bases d'une action gouvernementale concertée et résolument tournée vers les besoins urgents de la population congolaise.