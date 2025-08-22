Accusée de complaisance après sa rencontre avec Franck Diongo, la cellule de communication de la princesse Dominique Munongo, rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale et cadre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a tenu à éclairer l'opinion publique, tant nationale qu'internationale au sujet de ladite rencontre. Cette entrevue a eu lieu à Bruxelles, en marge du conclave organisé par le parti Ensemble pour la République du 12 au 13 août 2025.

Selon ce communiqué, la rencontre ne relevait en rien d'une logique politique. Elle s'est déroulée dans un cadre strictement social et humanitaire, respectueux et sans intention de troubler l'opinion publique.

«La princesse Dominique Munongo a toujours été proche de ceux qui traversent des moments de désarroi ou de détresse. Elle demeure fidèle à sa mission institutionnelle, engagée pour l'intérêt du peuple congolais, dans le respect de la Constitution et de la souveraineté nationale », souligne la note.

La princesse Dominique Munongo invite, par ailleurs chacun, tout en respectant la liberté d'expression, à faire preuve de responsabilité et à éviter les raccourcis qui blessent ou divisent, particulièrement en ces temps où le pays a besoin d'unité, conclut le document.

Par ailleurs, le communiqué indique que la rencontre entre ces deux figures de l'opposition, immortalisée par une simple photographie, n'est qu'un seul geste d'amour et de compassion, rien de secret ou de complot. Que les gens cessent d'alimenter les réseaux sociaux avec l'intention de nuire aux autres. On y aperçoit la princesse Dominique Munongo, rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, en pleines discussions avec Franck Diongo, ancien candidat à la présidentielle et président du Mouvement Lumumbiste Progressiste (MLP).