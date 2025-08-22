La publication récente des résultats des Examens d'État en République Démocratique du Congo a été marquée par des scènes de violences inquiétantes : des écoles pillées, du matériel détruit, des infrastructures saccagées par des élèves frustrés par leur échec.

Un tel spectacle, choquant et révoltant, ne peut laisser indifférent quiconque aspire à une éducation de qualité dans notre pays. Mais au-delà de l'acte de vandalisme qu'il faut fermement condamner, une question cruciale s'impose : qu'est-ce qui pousse ces jeunes à s'attaquer à leurs propres écoles ?

Des témoignages récurrents pointent du doigt certains responsables d'établissements scolaires qui auraient exigé des frais illégaux, pudiquement appelés « frais de suivi », auprès des élèves finalistes. En clair, ces jeunes auraient payé dans l'espoir d'un « accompagnement » vers la réussite, et se sentent aujourd'hui trahis. Si ces allégations sont confirmées, il s'agirait d'une pratique scandaleuse, contraire à toute éthique éducative, qui ternit la crédibilité du système scolaire congolais.

La responsabilité ne doit pas être diluée :

1. Les élèves doivent comprendre que l'échec fait partie du parcours et ne justifie en aucun cas la violence ni la destruction de biens publics.

2. Les autorités scolaires doivent répondre de leurs actes si elles se sont livrées à des pratiques mafieuses, monnayant la réussite des examens.

3. Le ministère de l'Éducation doit impérativement ouvrir une enquête sérieuse, sanctionner les responsables, et mettre en place des mécanismes transparents pour éradiquer ces dérives.

La complaisance et l'impunité dans le secteur éducatif sont un poison qui détruit l'avenir de la jeunesse congolaise. L'école doit redevenir un sanctuaire du savoir, et non une machine à rançonner les parents et les élèves. Il est urgent que le gouvernement prenne des mesures exemplaires :

1. interdiction et contrôle strict des frais scolaires parallèles, audits réguliers des établissements,

2. sanctions publiques contre les chefs d'établissements indélicats, campagnes de sensibilisation sur la valeur de l'effort et du mérite. La RDC ne peut prétendre à l'émergence si ses écoles deviennent des foyers de corruption et de frustration.

Les dirigeants du secteur éducatif doivent se lever avec courage, car chaque école détruite, chaque élève humilié par un système injuste, est une pierre arrachée au socle de notre avenir commun. Il est temps de réaffirmer haut et fort : l'éducation n'est pas une marchandise. La réussite scolaire ne s'achète pas, elle se mérite.