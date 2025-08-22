document

19 août, le monde célèbre chaque année la Journée mondiale de l'aide humanitaire. En cette année 2025, Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies a, pour la circonstance, invité le monde à prendre des mesures concrètes pour « protéger chaque travailleur humanitaire et investir dans sa sécurité, mettre fin aux mensonges qui coûtent des vies, faire en sorte que les auteurs de ces crimes ne puissent se soustraire à leur responsabilité et soient traduits en justice et mettre fin aux flux d'armes à destination des parties qui enfreignent le droit international».

Une invitation qui se présente comme un mot d'ordre au regard de la recrudescence des conflits persistants à travers le monde. Celui dans l'Est de la République Démocratique du Congo n'est pas épargné. Des ONGs nationales et internationales ont toujours alerté sur la dégradation de la situation humanitaire dans cette partie du territoire national appelant ainsi à l'ouverture d'un couloir humanitaire pour venir en aide aux milliers des déplacés fouillant les zones des conflits.

ALLOCUTION DE ANTONIO GUTERRES, SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES

Pour les plus de 300 millions de personnes prises au piège d'un conflit ou d'une catastrophe, les humanitaires sont le dernier maillon de la chaine de survie. Pourtant, le financement de cette chaine se tarit. Et celles et ceux qui apportent l'aide humanitaire font l'objet d'attaques de plus en plus fréquentes.

L'année dernière, pas moins de 390 travailleurs humanitaires ont été tués dans le monde - un record.

A Gaza, au Soudan, en Birmanie et ailleurs. Le droit international est clair : les humanitaires doivent être respectés et protégés. Ils ne doivent jamais être pris pour cible. Cette règle est non négligeable et s'impose à toutes les parties à un conflit, partout et en toutes circonstances. Pourtant, des linges rouges sont franchies en toute impunité.

Les Etats se sont engagés à agir et le Conseil de sécurité a tracé la voie à suivre pour protéger les humanitaires et le travail vital qu'ils accomplissent. Des règles et des outils existent. Ce qui fait défaut, c'est la volonté politique et le courage moral.

En cette journée mondiale de l'aide humanitaire, rendons hommage à celles et ceux qui sont tombés, et agissons pour cela en prenant des mesures concrètes : Pour protéger chaque travailleur humanitaire et investir dans sa sécurité.

Pour mettre fin aux mensonges qui coûtent des vies.

Pour faire en sorte que les auteurs de ces crimes ne puissent se soustraire à leur responsabilité et soient traduits en justice.

Pour mettre fin aux flux d'armes à destination des parties qui enfreignent le droit international.

Ensemble, disons d'une seule voix : une attaque contre les humanitaires est une attaque contre l'humanité. Et employons-nous à "Agir pour l'humanité"

Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies