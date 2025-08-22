En marge des travaux de la 9ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD9), la Première Ministre de la République Démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a tenu une rencontre stratégique, le mercredi 20 août 2025, avec le Président de la République d'Angola, João Lourenço, président en exercice de l'Union Africaine. Cet entretien de haut niveau a permis de renforcer les liens déjà solides entre les deux pays voisins, en abordant de front les défis sécuritaires communs et les opportunités de croissance économique partagée.

Au coeur de leurs échanges figurait en bonne place la situation sécuritaire préoccupante dans la région des Grands Lacs. Face à une instabilité persistante, les deux leaders ont convenu de la nécessité impérieuse d'une action concertée et vigoureuse pour soutenir activement les processus de paix en cours. Une mention spéciale a été faite aux initiatives de Washington et de Doha, considérées comme des cadres essentiels pour ramener une paix durable.

Prenant la parole, la Cheffe du Gouvernement congolais a particulièrement insisté sur l'importance capitale d'une approche commune et harmonisée entre Kinshasa et Luanda. Pour Judith Suminwa, seule une position unifiée permettra de garantir une stabilité régionale solide et de faire face efficacement aux forces déstabilisatrices. Un message reçu cinq sur cinq par le Président Lourenço, dont le pays joue un rôle de premier plan dans les médiations régionales.

Une coopération économique en plein essor

Au-delà des questions sécuritaires, le volet économique a occupé une part importante des discussions. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction mutuelle quant à l'état d'avancement de leur coopération bilatérale, particulièrement dans le secteur stratégique des hydrocarbures où les projets communs progressent de manière significative.

Désireux d'élargir leur champ de collaboration pour en faire un véritable moteur de développement, ils ont également exploré de nouvelles pistes prometteuses. Le secteur de la pêche a notamment été identifié comme un nouvel axe de collaboration à fort potentiel, capable de créer des emplois et de renforcer la sécurité alimentaire des deux nations.

Des actes concrets à l'horizon

Cette dynamique positive se traduira par des actes concrets dans les mois à venir, témoignant de la vitalité de l'axe Kinshasa-Luanda. Le Président Lourenço a, dans ce cadre, officiellement invité la République Démocratique du Congo à prendre part à l'inauguration prochaine de la raffinerie de Kabinda, un projet phare pour l'économie angolaise.

Plus significatif encore, le Président angolais a annoncé sa visite officielle à Kinshasa au mois d'octobre. Ce déplacement s'inscrira dans le cadre du passage de relais de la présidence de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), un moment symbolique qui placera une fois de plus la collaboration entre les deux pays au centre de la diplomatie régionale.

Cette entrevue de haut niveau ne fait que confirmer et renforcer la volonté partagée de faire du partenariat stratégique entre la RDC et l'Angola un pilier fondamental de la paix, de la stabilité et de la prospérité pour toute l'Afrique centrale.