Ça n'arrive pas tous les jours. Hier, mercredi 20 août 2025, les agents de l'Office des Routes ont décidé de briser l'omerta. A l'occasion d'une visite effectuée par John Banza, le tout nouveau Ministre des Infrastructures et Travaux publics, à la Direction de l'OR chargée de la gestion des matériels, sur la route des Poids lourds, au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, ils ont, de vive voix, dénoncé une sorte d'injustice érigée, manifestement, comme norme dans la conduite de l'action publique en RDC.

A la lumière de leurs revendications, l'Office des Routes, créé en 1971, traverse depuis plus de dix ans, une situation à la fois difficile et inquiétante, marquée, entre autres, par la privation des frais de fonctionnement, mais également la suspension de plusieurs autres avantages censés permettre la mise en exécution harmonieuse de sa politique.

Dans la même veine, ces travailleurs ont révélé, devant le Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, qu'ils éprouvent, si souvent, des difficultés immenses pour nouer les deux bouts du mois par manque d'un salaire décent. Un agent toucherait, selon les dénonciations exprimées, 300 mille francs congolais. Ce qui représente, s'il faut convertir, à peine 105$.

Des revendications auxquelles le Ministre John Banza a promis d'apporter des réponses durant l'exercice de son mandat, au sein de l'Equipe gouvernementale dirigée par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, suivant la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

"J'ai reçu les plaintes de la Délégation syndicale. C'est quelque chose qui me fait très mal au coeur. Pour moi, l'Office des Routes est un pilier du développement. Lorsqu'on grandissait, les 38 brigades fonctionnaient. Les gens pouvaient quitter d'un coin de la République à un autre en voiture.

C'est l'Office des Routes qui faisait son travail. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ni des ingénieurs qui venaient du Japon ou de la Chine. Ce sont des congolais, qui sont encore ici. Comment expliquer qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ces routes-là ?

Ce sont des discussions que j'aurai en profondeur avec les agents et les cadres de l'Office des Routes pour qu'ensemble, nous puissions revenir sur les fondamentaux : renaitre cet Office qui doit accompagner ou sous-tendre le développement de notre pays. (...), les mamans ont demandé que je les reçoive. Je suis au service de la population. La porte est largement ouverte.

Je vais les recevoir. Je vais recevoir les agents et je vais visiter la Direction Général de l'OR pour voir ce qu'ils ont décrié comme une injustice : ils sont en train de travailler dans des bureaux préfabriqués", a indiqué John Banza, devant les membres de la Délégation syndicale de l'OR, qui ont sauté sur sa visite pour lui révéler des défis importants à solutionner et lui témoigner de leur accompagnement.

Cap sur la matérialisation de la vision de Félix Tshisekedi

John Banza, Ministre des ITP, ne s'est pas limité à prêter une oreille attentive aux doléances. Son atterrissage à la Direction de la gestion des équipements de l'Office des Routes visait surtout à se faire une idée des matériels du projet de pose, à travers l'étendue du territoire de la RDC, de 305 ponts, initié, il y a deux ans, par le Chef de l'Etat. Accompagné de Jeanneau Kikangala, Directeur Général de l'Office des Routes, le Ministre Banza a eu des explications claires sur la conservation des équipements disponibles et l'état d'avancement du projet, y compris toutes les difficultés y afférentes.

Au terme de sa visite, il a affirmé sa détermination à mener des actions intenses, soulignant sa volonté d'accorder une grande importance aux initiatives à impact visible dans son secteur.

"J'étais venu palper du doigt l'état de conservation des matériels du projet initié par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concernant l'achat, l'acheminement et la pose de 305 ponts à travers la République. Il y a une partie qui est déjà posée. D'après le rapport que j'ai, 38 ponts sont déjà posés. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'un tel travail soit effectué totalement sur terrain avec l'Office des Routes.

Ici, le mérite revient au Président de la République, qui vient de faire plus que tous les autres prédécesseurs en deux ans qu'il a initié et conduit ce projet. Je suis en train de recueillir des avis pour que nous puissions accélérer ce projet. Il y a ce qu'on doit faire au niveau du Gouvernement, il y a également ce qu'on doit faire du côté du fournisseur qui est en France pour que nous puissions matérialiser ce projet ambitieux.

C'est un élément qui doit être largement diffusé pour que les gens sachent que le Président de la République est un véritable bâtisseur. Hier, nous étions sur la route de la Rocade Sud-Est et Sud-ouest. Nous avons vu des routes modernes. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine des ponts. Il est en train de prendre tous les pans du développement et il ne ménage aucun effort pour que le pays se développe", a-t-il garanti.

Une réunion de tous les enjeux avec les responsables de l'OR

"J'ai fait la remarque tout à l'heure sur l'état des bâtiments. La réponse c'est qu'ils ont totalisé dix ans sans frais de fonctionnement. Cela est tout un signe pour dire que nous devons absolument prendre nos responsabilités pour que les services de l'Office des Routes soient dans les meilleures conditions possibles et que nous puissions exiger les résultats.

Nous allons avoir une réunion mercredi avec l'Office des Routes et quelques autres agences pour voir en détails la question des ponts, ensuite la question de fonctionnement, avant que je ne descende sur terrain. Je demande à l'Office des Routes de tenir bon parce que nous avons la détermination d'insuffler un nouvel élan, un nouveau souffle, pour qu'ensemble, nous construisions notre pays. Ce pays ne sera pas construit par les japonais ou par les français.

Ce pays sera construit par des congolais. Appuyons le Président de la République, donnez l'intelligence que vous avez pour construire notre pays... je crois que le message sera transmis très clairement lorsque nous allons échanger avec les agents au niveau de la Direction Générale", a rassuré, au terme de sa visite, John Banza, Ministre des Infrastructures et Travaux publics.