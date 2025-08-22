L'heure du travail a sonné. Jean-Lucien Bussa, Ministre de l'Aménagement du Territoire, a planté le décor avec précision. A l'hôtel du Gouvernement, il a rassemblé hier, mercredi 20 août 2025, les Directeurs Chefs de différents services de l'Administration centrale de son Ministère, fixant les bornes de sa vision dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein du Gouvernement d'union nationale.

Dans un langage d'assurance, il a exprimé sa détermination à n'exclure personne. Et donc, il est disposé, durant son mandat, à travailler avec toutes les branches du Ministère de l'Aménagement du Territoire afin que, dans un élan de soutien mutuel et de mobilisation accrue, les lignes bougent et que le changement tant voulu par tous soit tangible. Dieudonné Menzu Ngolo, Secrétaire Général à l'AT, était présent, lors de cette réunion stratégique de sensibilisation interne et de prise de contact.

Il faut, surtout, noter que, lors de cette rencontre-là, le Ministre Jean-Lucien Bussa Tongba et ses hôtes ont abordé deux principaux points. Il s'agit, entre autres, de l'état des lieux du Ministère et la mise en oeuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire.

D'après les informations interceptées, les participants, composés essentiellement des Directeurs ont, par la même occasion, présenté au Ministre de tutelle les différents défis auxquels sont confrontés leurs services respectifs.

Parmi ces problèmes, il y a le manque criant des locaux pour certains services, les contraintes financières et la pléthore des agents. Tout en saluant la nomination de son Excellence Jean-Lucien Bussa Tongba au Ministère de l'Aménagement du territoire, l'assistance a exprimé son souhait de le voir améliorer sensiblement les conditions sociales des agents comme il l'a si bien fait dans tous les ministères où il est déjà passé.

Très réceptif, Jean-Lucien Bussa Tongba a pris l'engagement de tout faire pour que tous les différents ministères sectoriels tiennent compte de l'importance de l'Aménagement du Territoire. Dans un ton ferme, il a rappelé, par ailleurs, que l'Administration publique est apolitique, exhortant les uns et les autres à la sérénité et la retenue.

Comme dans un marathon, dans l'après-midi de ce même mercredi, le Ministre Jean-Lucien Bussa Tongba a présidé une autre séance de travail qui a réuni les responsables des services techniques du Ministère, dont le Fond National de l'Aménagement du territoire (Fonat), l'Agence Nationale de l'Aménagement du territoire (Anat) et l'Office National de l'Aménagement du territoire (Onat).

Une journée d'intenses activités qui augurent de belles perspectives pour celui qui aura été, partout où il est passé, en termes des Ministères, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, un modèle parfait de leadership, de vision et d'audace dans la conduite des affaires de l'Etat.