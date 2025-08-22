Dans sa toute récente sortie médiatique, lors d'une émission diffusée sur la Télévision nationale, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a lancé un appel aux congolais, les invitant à redoubler de vigilance face à toute manipulation au sujet des efforts diplomatiques engagés par la RDC pour retrouver une paix durable dans sa partie Est, dans le cadre du Processus de Doha.

"C'est ici le lieu de rappeler aux uns et aux autres la nécessité de ne pas se fier à ce qui est distillé. Je ne voudrais pas revenir sur le poison rwandais, mais c'est une activité quotidienne, où l'on utilise des journalistes pour relayer des informations qui sont fausses. Pour ce qui concerne les discussions de Doha, jamais vous n'avez vu un officiel du Gouvernement aller dans une quelconque forme de réponse à qui que ce soit dans cet ordre.

La médiation a fixé le cadre dans lequel les divergences doivent être traitées. Cette manie régulière de passer par des médias ou de tenter de manipuler l'opinion par des déclarations intempestives n'a pas de sens. Nous avons une médiation. Chaque fois qu'il y a des cas de violations d'une partie ou d'une autre, il y a des points de liaison à partir desquels nous les notifions.

C'est un travail quotidien que nous faisons pour ce qui nous concerne en termes de monitoring de toutes les violations des droits de l'homme qui se font. Nous connaissons les intentions de ceux qui occupent le territoire actuellement. Mais, puisque nous avons la volonté d'aller vers la paix, nous donnons la chance aux mécanismes diplomatiques. Nous y travaillons pour que les conditions puissent être réunies", a déclaré le Ministre de la Communication et médias, lors de son intervention.

Tous derrière Félix Tshisekedi

Pour Patrick Muyaya, le Gouvernement congolais, porté par la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, est déterminé, aujourd'hui plus qu'hier, à défendre la souveraineté ainsi que l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo.

"N'oubliez pas que nous avons l'Accord du 27 juin 2025 signé aux Etats-Unis. Cet accord ne peut pas pleinement produire ses effets si nous ne terminons pas le Processus de Doha. On espère que le Processus de Doha entre dans sa phase décisive la semaine qui commence. Lorsque nous aurons, sur papier, deux accords, on travaillera à les implémenter. Parallèlement à cela, il y a la Déclaration de principes qui crée le cadre d'intégration économique régionale qui fera l'objet de la signature des Chefs d'Etat le moment venu.

C'est ce cadre-là qui nous permettra, parallèlement aux efforts de la paix que nous voulons définitive et durable, de travailler à créer un écosystème de développement dans la région qui bénéficiera d'abord à nos populations ensuite aux autres populations des autres pays de la région notamment, le Rwanda et le Burundi", a clarifié, dans sa communication, Patrick Muyaya Katembwe, Porte-parole du Gouvernement.