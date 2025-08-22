De nouveaux engagements et perspectives pour redynamiser et redorer l'image d'antan du centre culturel "Le Zoo" (CCZ) de Kinshasa ont été dévoilés lors d'un entretien mercredi 20 août avec Paul Ngoie, mieux connu sous le nom de Le Perc, un des administrateurs de ce service spécialisé du ministère de la culture, arts et patrimoine de la République Démocratique du Congo (RDC).

« C'est avec une profonde humilité, un grand honneur et un grand sens des responsabilités que je prends mes fonctions de Directeur Général Adjoint du Centre Culturel Congolais Le Zoo qui a besoin de notre expertise commune pour sa survie. Ma nomination peut contribuer avec espoir d'engager avec l'ensemble du comité de gestion une politique publique pour la réhabilitation de cet espace et la redynamisation des activités rénovatrices et pertinentes au profit des acteurs, des consommateurs de la culture et de la sphère artistique, en général», a déclaré Paul Ngoie.

« (...) Aux côtés de madame la Directrice Générale, je m'engage à mettre toute mon énergie, ma compétence et ma volonté pour revaloriser ce haut lieu symbolique de notre identité culturelle», a ajouté le Directeur général Adjoint du CCZ.

Toutefois, le gestionnaire a exprimé sa gratitude à la ministre de la culture, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont placé leur confiance en sa personne pour assumer la noble mission de diriger, promouvoir et transformer ce service de l'Etat.

(Paul Ngoie, DGA du CC Le Zoo et les artistes inspectent l'espace)

« Dans la droite ligne de la vision du Président de la République, qui entend faire de la culture un véritable levier de développement économique, une vision traduite de manière claire dans l'action gouvernementale à travers la valorisation de notre patrimoine culturel et le soutien aux industries culturelles et créatives, je mesure pleinement l'ampleur de la tâche qui nous attend », a dit le Dga Paul Ngoie.

Artiste et culturel de haut rang, Paul Le Perc est une figure très connue et chevronné du secteur qui a travaillé avant comme conseiller au ministère de la culture en RDC. Ce percussionniste professionnel est également réputé pour son expertise en matière de la culture et surtout pour son engagement dans l'organisation de plusieurs projets et évènements dont son festival Kinshasa Jazz à Kinshasa.

Un lieu mythique créé en 1956

Dirigé actuellement par le directrice générale Tyty Lifinku, le centre culturel le Zoo a été construit en 1956. C'est un lieu mythique pour le divertissement des colons belges et la population. On l'a appelé "théâtre du Zoo" à l'époque où Kinshasa, la capitale était encore Léopoldville.

Cet espace public a été transformé en centre culturel congolais le zoo, qui est un service public doté d'une autonomie administrative et financière. Il a comme mission de diffuser et promouvoir la culture et les créations artistiques congolaises au pays et à l'étranger par l'organisation des colloques, des ateliers, des spectacles, des expositions...

Le Centre culturel "Le Zoo" dispose en son sein les directions suivantes, une salle d'animation culturelle et de préservation, une bibliothèque, un service d'intendance et des bureaux d'administration et finance. Il est également doté d'autres infrastructures qui servent de service public.