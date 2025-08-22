Le mardi 19 août 2025, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani Lukoo, a reçu les représentants du parti politique Ensemble pour la République, parti dirigé par Moïse Katumbi. Cette audition intervient dans un contexte particulièrement délicat, suite à la publication d'un rapport alarmant par le Groupe d'experts des Nations Unies, daté du 3 juillet 2025. Ce document accorde une attention particulière à des liens présumés entre le leader du parti et le mouvement rebelle de l'AFC/M23.

Ce rapport n'a pas manqué de susciter des réactions vives. Il mentionne explicitement Moïse Katumbi, ancien Gouverneur du Katanga, parmi les personnalités soupçonnées d'entretenir des relations avec des forces négatives opérant dans l'Est du pays. Dans un climat déjà tendu, ces allégations pèsent lourd sur l'image d'un homme politique qui a longtemps été considéré comme un acteur clé de l'opposition en RDC.

Lors de l'audition, les représentants d'Ensemble pour la République ont fermement rejeté toute implication dans ces accusations. Ils ont exprimé leur surprise face à la gravité des révélations, affirmant n'avoir pas eu connaissance préalable du rapport avant sa publication. Cette situation met en lumière l'importance des clarifications nécessaires pour préserver l'intégrité et la crédibilité des partis politiques dans le pays.

Reconnaissant la gravité des enjeux, les cadres d'Ensemble pour la République ont sollicité du Vice-Premier Ministre la possibilité d'obtenir un délai pour examiner le dossier en profondeur. Ce geste témoigne de leur volonté de répondre de manière transparente et responsable aux accusations portées contre eux. L'audition a ouvert une voie de dialogue entre les autorités et l'opposition.

Cette audition représente une opportunité pour clarifier des accusations qui pourraient avoir des répercussions dramatiques sur la vie politique du pays. Les représentants d'Ensemble pour la République se sont engagés à collaborer pleinement avec les autorités pour dissiper les doutes qui pèsent sur leur parti.