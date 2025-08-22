Après le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères du Royaume de Belgique, Maxime Prévot, en visite officielle en République Démocratique du Congo, a échangé, mardi 19 août 2025, avec le Bureau de l'Assemblée Nationale. Lors de leurs échanges, le diplomate belge a réaffirmé le soutien indéfectible de son Gouvernement au processus de paix en cours notamment, celui engagé dans le cadre des discussions de Washington et Doha, visant à mettre un terme aux conflits persistants dans l'est de la République Démocratique du Congo(RDC).

Maxime Prévot a souligné que l'objectif principal de sa visite est de travailler avec les Institutions congolaises afin d'identifier les leviers nécessaires pour garantir le succès des pourparlers de Washington et Doha, afin d'éviter qu'ils ne connaissent le même sort que les précédents processus de paix, dont les accords étaient restés sans effet.

Le Chef de la diplomatie Belge a appelé le Parlement congolais à jouer pleinement son rôle dans l'accompagnement de ces démarches pour aboutir à des résultats durables. Il a assuré que la Belgique est prête à soutenir les initiatives parlementaires dans ce sens, notamment à travers un appui technique aux réformes envisagées dans les secteurs stratégiques du développement et de la sécurité, afin de préserver l'intégrité territoriale de la RDC.

Il a également indiqué que son Pays mène un lobbying actif pour replacer la question congolaise au coeur des débats au sein de l'Union européenne.

Par ailleurs, Maxime Prévot a exprimé son inquiétude face à la crise humanitaire persistante et aux violations massives des droits humains dans les zones sous occupation, au moment où les regards des Congolais et de la Communauté Internationale sont tournés vers Washington et Doha. Il a exhorté les Autorités Congolaises à instaurer un climat de confiance, notamment en améliorant l'environnement des affaires, afin de favoriser le retour des investisseurs.

De son côté, le Président de l'Assemblée Nationale, le Professeur Vital Kamerhe, a salué le soutien de la Belgique au processus de Washington et Doha. Il a rappelé l'engagement du Parlement congolais à accompagner ces initiatives à travers une diplomatie parlementaire active, destinée à mobiliser les parlements du monde entier pour soutenir la paix en RDC.

Vital Kamerhe est revenu sur les actions de plaidoyer déjà menées par le Parlement congolais, notamment auprès de l'Union interparlementaire, de l'Union Européenne, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de l'Union parlementaire africaine. Il a réaffirmé la volonté du Parlement de soutenir le Gouvernement dans toutes les initiatives visant à ramener la quiétude et la stabilité au sein de la population congolaise.