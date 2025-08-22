Congo-Kinshasa: Pour permettre la stabilité monétaire - La BCC vend 50 millions USD aux banques commerciales

21 Août 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par César Nkangulu

La stabilité monétaire est un levier important dans une économie pour maintenir la valeur de la monnaie nationale en vue de favoriser la stabilité économique, renforcer la confiance des investisseurs et faciliter le commerce international. C'est dans cette optique que la Banque Centrale du Congo, « BCC », a annoncé à travers un communiqué officiel signé par André Wameso Nkualoki, Gouverneur, avoir vendu, le 18 août 2025, un montant de 50 millions USD aux banques commerciales, au taux de 2 776 CDF contre 1 USD américain.

Cette mesure qui vise à contenir les pressions sur la monnaie locale a été encouragée par les experts qui voient en cela un mécanisme conjoncturel et un signal de fermeté envoyé aux acteurs économiques.

D'autres, par ailleurs, estiment que « la stabilité durable du Franc Congolais dépendra de la diversification de l'économie et de l'amélioration des recettes d'exportation », a indiqué un analyste financier.

Il faut noter que « la BCC encourage vivement la population ainsi que les opérateurs économiques à orienter et à conclure leurs opérations de change par voie bancaire et ce, dans le respect du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux ».

