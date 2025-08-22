Madagascar: Affaire boeing 777 - Les suspects traduits devant le parquet

22 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Plus d'un mois après l'arrestation des principaux suspects dans l'affaire des Boeing 777 immatriculés à Madagascar et retrouvés en Iran, une nouvelle étape judiciaire s'ouvre. Selon une source proche du dossier, dix-neuf personnes doivent comparaître ce jour devant le parquet du tribunal d'Anosy pour être entendues par le juge d'instruction. Toutes avaient été placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête.

Parmi elles figurent plusieurs membres du personnel de l'Aviation civile de Madagascar (ACM), dont des cadres soupçonnés d'avoir facilité la délivrance des certificats d'immatriculation. Sont également mis en cause des employés accusés d'avoir transmis le code transpondeur permettant aux avions de franchir plusieurs espaces aériens avant d'atterrir en Iran. Des inspecteurs ayant procédé au contrôle des cinq appareils à Lanzhou, en Chine, doivent aussi être auditionnés.

Atteinte à la sûreté de l'État

Deux opérateurs sont au centre de l'affaire : l'Indien Singh Kushwinder et le Malgache Rijasoa Andriamananarivo. Ils devront répondre, outre de faux et usage de faux, d'accusations d'atteinte à la sûreté de l'État.

Le ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, ainsi que le directeur général de l'ACM, le colonel Gervais Damasy, « bien que n'ayant pas été placés en garde à vue, ne sont pas exempts de la procédure judiciaire en cours », précise la même source.

Très médiatisée, l'affaire met en lumière des failles dans le système d'immatriculation aérienne et soulève de sérieuses interrogations sur la surveillance et la sécurité du trafic aérien à Madagascar.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.