Madagascar: Affaire boeing 777 - Les suspects traduits devant le parquet

Plus d'un mois après l'arrestation des principaux suspects dans l'affaire des Boeing 777 immatriculés à Madagascar et retrouvés en Iran, une nouvelle étape judiciaire s'ouvre. Selon une source proche du dossier, dix-neuf personnes doivent comparaître ce jour devant le parquet du tribunal d'Anosy pour être entendues par le juge d'instruction. Toutes avaient été placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête.

Parmi elles figurent plusieurs membres du personnel de l'Aviation civile de Madagascar (ACM), dont des cadres soupçonnés d'avoir facilité la délivrance des certificats d'immatriculation. Sont également mis en cause des employés accusés d'avoir transmis le code transpondeur permettant aux avions de franchir plusieurs espaces aériens avant d'atterrir en Iran. Des inspecteurs ayant procédé au contrôle des cinq appareils à Lanzhou, en Chine, doivent aussi être auditionnés.

Atteinte à la sûreté de l'État

Deux opérateurs sont au centre de l'affaire : l'Indien Singh Kushwinder et le Malgache Rijasoa Andriamananarivo. Ils devront répondre, outre de faux et usage de faux, d'accusations d'atteinte à la sûreté de l'État.

Le ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, ainsi que le directeur général de l'ACM, le colonel Gervais Damasy, « bien que n'ayant pas été placés en garde à vue, ne sont pas exempts de la procédure judiciaire en cours », précise la même source.

Très médiatisée, l'affaire met en lumière des failles dans le système d'immatriculation aérienne et soulève de sérieuses interrogations sur la surveillance et la sécurité du trafic aérien à Madagascar.