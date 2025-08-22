Ile Maurice: Le pays et la Chine ouvrent de nouvelles voies de coopération financière et économique

Maurice et la Chine ont réitéré leur engagement à promouvoir et à faire progresser leurs relations bilatérales de longue date. Cet engagement a été souligné lors d'une visite de courtoisie de l'ambassadrice Huang Shifang au ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun, ce mardi à Ébène. Les discussions ont porté principalement sur les secteurs cruciaux des services financiers et du développement économique.

La ministre Jeetun a félicité l'ambassadrice Huang pour sa nomination, soulignant les liens historiques et culturels forts entre Maurice et la Chine. Elle a réaffirmé la volonté du gouvernement mauricien de renforcer ce partenariat. Les discussions ont porté sur plusieurs priorités stratégiques à fort impact, visant à renforcer la coopération bilatérale. Parmi celles-ci :

· Améliorer la visibilité de Maurice: renforcer la position de l'île en tant que centre financier international de poids et porte d'entrée essentielle pour les entreprises chinoises souhaitant accéder au marché africain.

· Exploiter l'accord de libre-échange : maximiser les opportunités offertes par l'accord de libre-échange Maurice-Chine pour accroître les exportations vers la Chine.

· Réattirer les voyageurs chinois: mettre en oeuvre des actions marketing ciblées pour stimuler le tourisme entrant en provenance de Chine.

· Promouvoir les échanges étudiants: encourager et développer les programmes d'échanges étudiants dans le secteur de l'enseignement supérieur.

· Exploiter les services de compensation en RMB : tirer parti de l'introduction des services de compensation en RMB (monnaie officielle de la Chine) à Maurice pour faire du pays une plaque tournante des échanges commerciaux et des investissements entre l'Asie et l'Afrique.

L'ambassadrice Huang a qualifié la réunion d'extrêmement productive et a réitéré l'engagement de la Chine à renforcer la coopération bilatérale dans des secteurs critiques, tout en cherchant à améliorer davantage le partenariat économique entre les deux nations.

FTA : un accord mutuellement bénéfique

Le Free Trade Agreement (FTA), l'accord de libre-échange entre la République de Maurice et la République populaire de Chine, a été signé en octobre 2019 et est entré en vigueur le 1er janvier 2021, après ratification par les deux parties. Ce FTA souligne les solides relations bilatérales qui se sont développées au fil des décennies, offrant à Maurice un accès au marché chinois de 1,4 milliard de personnes. Il s'agit du premier accord de libre-échange de la Chine avec un pays africain, renforçant ainsi la collaboration économique.

Le FTA comprend des volets sur le commerce des biens, des services, l'investissement et la coopération économique, avec des chapitres consacrés aux mesures sanitaires, aux obstacles techniques et à la propriété intellectuelle. Dès sa mise en oeuvre, Maurice a obtenu un accès immédiat en franchise de droits sur 7 504 lignes tarifaires chinoises, les droits de douane sur 723 lignes supplémentaires étant progressivement supprimés sur une période de 5 à 7 ans.