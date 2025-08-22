Ile Maurice: Naz Blacko - Un parcours musical commencé dès l'enfance

L'émission Nou Lar Nou Lamizik a accueilli un invité au parcours singulier : Naz Blacko, de son vrai nom Nathan Leopold. À seulement 22 ans, il cumule déjà plus de 11 années de carrière musicale, un chemin forgé par la passion et la persévérance.

Tout commence en 2014. À l'âge de 11 ans, il monte pour la première fois sur un plateau télévisé dans la compétition Ti Mambo, présentée par Linzy Bacbotte. Sa voix impressionne. Il atteint la finale et termine troisième. «Je n'oublierai jamais ce moment. C'était une expérience marquante», confie-t-il avec émotion.

Deux ans plus tard, il poursuit son aventure en chantant dans des hôtels, accompagné par son frère et le groupe de ce dernier. En 2017, il remporte un premier trophée important : celui de la plus belle voix lors d'un concours de chant de Noël organisé par le centre Nelson Mandela, en hommage au musicien Noël Jean.

En 2019, Naz Blacko attire l'attention du public avec sa reprise en Kreol du titre Only You de Ric Hassani. Mais c'est en 2021 qu'il connaît un véritable tournant : il décroche la première place de la compétition La Voix, organisée par Malade Prodiksyon et Michael Bellehumeur.

Cette victoire lui permet d'enregistrer l'un de ses titres phares: Pardonn Mwa. Depuis, les collaborations s'enchaînent : avec Danilo Manoovaloo, alias Mr Sueprman, (Mo mama pardonn mwa et l'album Regret), avec Mkeya (Mone esey tou) ou encore avec Tite Peste (Élodie) (To l'absence).

En 2023, il dévoile le clip de Pardonn Mwa en collaboration avec Malade Prodiksyon et Coming Soon Event, avant de sortir quelques mois plus tard son deuxième single, Na Pa Aller, produit par Dario Bellehumeur et Elvis Heroseau.

Aujourd'hui, Naz Blacko travaille déjà sur son premier album, un projet qu'il espère concrétiser bientôt avec plusieurs clips à l'appui. Pour découvrir son parcours complet, ses inspirations et ses projets à venir, retrouvez son passage dans l'émission Nou Lar Nou Lamizik. La vidéo est disponible sur l'express.mu.