Congo-Brazzaville: Concours d'éloquence 'BE Genius' - La 4e édition a récompensé sept lauréats

La quatrième édition du concours d'éloquence "BE Genius", tenue dans l'auditorium de la direction générale du Port autonome de Pointe-Noire sur le thème « La responsabilité parentale pour éradiquer la délinquance juvénile », a primé sept lauréats dans quatre catégories différentes : primaire, collège, lycée et université.

Ce grand événement qui porte haut la voix de la jeunesse congolaise a regroupé des candidats venus de toutes les catégories : primaire, collège, lycée, université et même des travailleurs.

Encourageant les candidats, Géovil Solo, promoteur de ce concours, leur a dit: « Vous êtes la preuve que l' éloquence est une richesse universelle. Et si parfois la peur vous gagne, souvenez-vous : l'éloquence, c'est la victoire du courage sur le silence. Vous êtes déjà gagnants, car vous avez osé.»

Parlant du thème de cette quatrième édition, son promoteur a dit qu'ils l'ont choisi parce que l'éducation ne commence pas dans les manuels scolaires mais dans le coeur et les actes des parents.

« Notre ambition est claire, porter le concours "BE Genius" au rang des plus grandes scènes internationales, mais avant tout, faire briller le nom du Congo », a-t-il expliqué. La campagne de sensibilisation au concours avait commencé le 5 novembre 2024, a-t-il dit.

Pendant quatre mois, ils ont formé, coaché, encouragé les candidats. Le 12 avril, lors de la cérémonie d'ouverture, plus de mille cinq cents spectateurs étaient présents, ce qui place "BE Genius" dans le top trois des concours d'éloquence les plus suivis au monde. Plus de cinq cents candidats ont postulé.

« Chers parents, la délinquance juvénile ne se combat pas uniquement par des lois ou des sanctions, mais d'abord par l'exemple. Les enfants écoutent vos paroles, mais ils imitent vos actes. À vous, chers invités, je dis ce soir, chaque discours est une graine. Et comme le dit un proverbe : Quand on plante un mot juste, on récolte un monde meilleur», a martelé Géovil Solo.

Prenant la parole à son tour, la présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchitchelle, présidente d'honneur de l'organisation non gouvernementale "BE Genius", est revenue sur le thème de cette année qui n'est pas seulement une réflexion académique, mais aussi et surtout² une question qui concerne tout le monde.

« En effet, la délinquance juvénile, qui déstructure et déséquilibre notre société, ne peut s'apparenter à des simples statistiques ou des faits divers. Bien au contraire, ce sont des destins brisés, des talents gaspillés, des rêves interrompus. Et cela commence souvent là où le lien entre parents et enfants s'effrite, se rompt », a souligné la présidente d'honneur de l'ONG "BE Genius".

le concours, un tremplin de vivre ensemble et de la prise de conscience

Parlant du thème de cette quatrième édition, la marraine de l'événement, Bélinda Ayessa, directrice générale du mémorial Pierre-avorgnan-de-Brazza, a invité l'auditoire à ne pas méprendre la délinquance juvénile, car elle est une véritable épine sous les talons du développement de la nation. Et comme disait Victor Hugo, « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne», a-t-elle cité. Et d'ajouter : « Chaque enfant qu'on délaisse est un citoyen qu'on perd.»

Certes, a-t-elle poursuivi, il faut des écoles pour instruire, surtout pour transmettre des valeurs. « Ce concours, en effet, rend un hommage vibrant à cette arme invisible mais redoutable qu'est la parole. Oui, la parole est une arme, la parole est une force. Par elle, nous bâtissons des ponts entre les cultures. Par elle, nous repoussons les murs de l'ignorance. Et par elle, nous portons haut les idéaux qui façonnent nos sociétés », a-t-elle déclaré.

A l'issue du concours, le jury a rendu publics les résultats suivants : Catégorie primaire : lauréate Tina Bassenga Fiellot ; Catégorie collège : première lauréate, Best Miradie Mfoutou ; Catégorie lycée : Kati Muessi Muana Mpemba, deuxième lauréate, Maria Diaboua ; Catégorie université : première lauréate, Elvina Othoud, deuxième lauréate Rubene Nzaou, troisième lauréate, Samuela Apembet.