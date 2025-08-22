Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 août 2025

revue de presse

L'UA et l'OIM renouvellent leur coopération pour faire de la migration un levier de développement

L'Union africaine (UA) et l'Organisation Internationale pour les migrations (OIM) ont signé un nouvel accord triennal destiné à renforcer la gouvernance migratoire en Afrique, apprend-on d'un communiqué de l'UA.

D'après le document, la signature est intervenue en marge de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9) qui s'est ouverte le 20 août à Yokohama, placée sous le thème « Co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique ».

Cet accord, qui prolonge une collaboration entamée en 2022, traduit la volonté des deux institutions de placer la migration au cœur de l'agenda de développement du continent. (Source : allAfrica )

Face aux pressions américaines, le Sénégal défend son juge à la CPI

Procureur adjoint de la Cour pénale internationale depuis 2021, Mame Mandiaye Niang fait partie des quatre magistrats visés par des sanctions américaines. Les autorités sénégalaises lui ont exprimé leur soutien, ainsi qu’à la CPI.

Alors que la Cour pénale internationale (CPI) dénonce, depuis plusieurs mois, les sanctions successives imposées par les États-Unis à certains de ses représentants (à commencer par son procureur Karim Khan), un communiqué du secrétaire d’État américain, Marco Rubio, diffusé le 20 août, est venu jeter de l’huile sur le feu de nouveau. ( Source : Jeune Afrique )

Rwanda : Non-lieu pour la veuve Habyarimana en France

A Kigali beaucoup dans le cercle du pouvoir font grise mine depuis mercredi dernier. En cause, une conjonction de mauvaises nouvelles.

C'est d'abord l'ONG américaine Human Rights Watch qui a publié le 19 mai un rapport détaillé sur le massacre de plus de 140 personnes dans l'est de la RDC par les rebelles du Mouvement M 23, en précisant que ces derniers sont soutenus par le Rwanda.

Ensuite, ce sont 2 juges d'instructions parisiens qui déclarent un non-lieu retentissant dans le « dossier Aghate Habyarimana », accusée par le parquet national anti-terroriste français, « de complicité ou d'entente en vue de commettre un génocide ». Les juges français fondent leur arrêt sur « une insuffisance de charges ». ( Source : L'Observateur Paalga )

300 accords de coopération signés entre le Japon et l’Afrique

Un total de 300 accords de coopération entre entités japonaises et africaines ont été signés lors de la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), un chiffre trois fois supérieur à celui enregistré lors du sommet précédent, tenu en 2022, en Tunisie.

L'annonce a été faite jeudi, lors de la deuxième journée de la TICAD 9, en présence du président de la République et de l'Union africaine, João Lourenço, ainsi que du Premier ministre japonais, Shigeru Ishida. Les accords signés couvrent divers secteurs, avec une attention particulière portée aux infrastructures, à la santé, à la technologie, à l'éducation et à l'agriculture. (Source Angop)

Des vestiges vieux de 2000 ans remontés au large de la ville égyptienne d'Alexandrie

L'Egypte a présenté jeudi des vestiges d'une cité engloutie au large d'Alexandrie, comptant des bâtiments, tombes, bassins à poissons et un ancien quai, tous vieux de plus de 2000 ans.

Selon les autorités, le site, situé dans la baie d'Aboukir, pourrait correspondre à une extension de l'ancienne cité de Canope, haut lieu de la dynastie ptolémaïque qui régna près de trois siècles sur l'Egypte puis de l'Empire romain, installé durant environ six siècles. Au fil du temps, une série de séismes et la montée des eaux ont englouti la ville et le port voisin d'Héracléion, laissant derrière eux un important gisement archéologique. ( Source : Medi1news )

RDC : François Beya, ex-conseiller présidentiel, acquitté par la justice militaire

L’ex-conseiller du président congolais en matière de sécurité, François Beya, a été blanchi jeudi par la Haute Cour militaire de Kinshasa. Son acquittement marque la fin d’un procès qui aura duré trois ans.

Il était poursuivi pour "complot contre la vie ou la personne du chef de l’Etat", "violation de consignes" et ‘’incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline entre autres".

François Beya est un agent des renseignements nourri dans le sérail. L'homme politique, que les Congolais avaient surnommé "Fantomas", a servi l'ex-président Joseph Kabila, puis Félix Tshisekedi. (Source Africanews)

Ouganda - États-Unis : Kampala précise les contours de l’accord migratoire

L’information a évolué en l’espace de vingt-quatre heures. BankAssur Afrik, relayant un article de Reuters publié le 20 août 2025, avait annoncé que le ministre d’État ougandais aux Affaires étrangères, Henry Okello Oryem, avait démenti tout accord avec Washington. Il affirmait alors que l’Ouganda n’avait pas signé de partenariat pour accueillir des immigrants illégaux, invoquant un manque d’infrastructures adéquates. ( Source : BankAssur Afrik )

Niger : Au moins 47 morts et plus de 50 000 déplacés à cause des inondations

Au Niger, les récentes pluies torrentielles ont causé des inondations, tuant au minimum 47 personnes et déplaçant plus de 56 000 individus. Comme l’ont signalé les autorités via la Direction générale de la protection civile, les inondations ont affecté 7 754 foyers répartis dans 339 quartiers et villages.

Selon l’annonce officielle du gouvernement, environ trente individus ont perdu la vie suite à l’écroulement de leur domicile et 17 se sont noyés. D’après le même rapport, l’incident a fait au moins 70 blessés et a entraîné la perte de 257 animaux de bétail. Le comité national dédié à la prévention des inondations a annoncé avoir commencé à fournir une assistance alimentaire à 3 776 foyers. ( Source : Walf.Net )

Au Kenya, les femmes peinent à se faire une place en politique

Au Kenya, les femmes peinent à se faire une place en politique. Elles occupent seulement 23 % des sièges à l’Assemblée nationale et 31 % au Sénat. Pour comprendre les obstacles et encourager leur représentation, l’ONG Social Justice League a lancé une campagne.

Sexisme, agressions, intimidations, mais aussi manque de moyens financiers : celles qui se lancent dénoncent un parcours semé d’embûches. ( Source : RFI )

Afrobasket 2025 : Angola et Cameroun en demi-finales

L’Angola et le Cameroun ont validé leur ticket pour les demi-finales de l’Afrobasket 2025 après des victoires convaincantes en quarts de finale jeudi à Luanda.

L’Angola a su dominer un Cap-Vert tenace sur le score de 90-80, grâce à une performance remarquable de Childe Dundao, provoquant dix fautes et marquant 18 de ses 30 points sur la ligne des lancers francs. Malgré une belle résistance et une remontée durant la seconde moitié du match, le Cap-Vert a été handicapé par de multiples fautes et expulsions qui ont compromis ses chances. ( Source : Apanews )