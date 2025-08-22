Congo-Kinshasa: Mbandaka abrite la 'Semaine de la foresterie communautaire'

21 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les activités de la "Semaine de la foresterie communautaire" se poursuivent à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, ont rapporté des sources locales jeudi 21 août.

Lancée officiellement en début de semaine par le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, cette initiative vise à mettre en lumière les efforts des communautés locales dans la gestion durable des concessions forestières et à promouvoir les produits agricoles et agroforestiers issus de ces espaces.

L'événement s'inscrit dans le cadre de l'application de l'arrêté provincial encadrant l'attribution des concessions forestières aux communautés locales. Il permet l'évaluation de la gestion des 92 concessions octroyées dans les territoires d'Ingende et de Lukolela, la valorisation des produits agricoles et forestiers issus de ces concessions. A cela s'ajoute aussi le renforcement des capacités des communautés pour une exploitation rationnelle et durable des forêts.

Deux temps forts marquent la semaine :

table ronde multi-acteurs : un espace de dialogue entre experts forestiers, représentants des communautés, ONG et autorités locales pour partager les expériences et débattre du cadre légal de demande et d'attribution des concessions ;

Foire agroforestière : Une exposition-vente des produits agricoles et forestiers transformés localement, permettant aux communautés de présenter leur savoir-faire et de créer des liens économiques directs avec les consommateurs.

Selon les organisateurs, cette semaine est aussi une opportunité pour sensibiliser à l'économie verte et à la gestion participative des ressources naturelles. Le gouverneur Boloko a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives locales qui placent la forêt au coeur du développement durable de la province.

