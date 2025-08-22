Congo-Kinshasa: Enseignement à distance - Histoire de la République démocratique du Congo

En 1885, Léopold II fonde l'État indépendant du Congo (EIC), une propriété privée où l'administration est centralisée, militarisée et tournée vers l'exploitation du caoutchouc et de l'ivoire au prix d'un travail forcé et violent. Les abus entraînent la reprise du territoire par la Belgique en 1908, qui devient alors le Congo belge.

Sous la colonisation, le pays est organisé en provinces, districts et territoires, administrés par les Belges avec l'aide de chefs coutumiers. Des infrastructures sont construites, mais l'économie reste destinée à la Belgique.

Dans les années 1950, le nationalisme congolais s'affirme à travers l'ABAKO, le MNC et d'autres partis. Après les émeutes de janvier 1959, l'indépendance est proclamée le 30 juin 1960. Joseph Kasa-Vubu devient président et Patrice Lumumba, Premier ministre.

Rapidement, le pays plonge dans la crise : mutineries militaires, sécessions du Katanga et du Kasaï, conflit entre Lumumba et Kasa-Vubu, puis assassinat de Lumumba en 1961.

En 1965, Mobutu prend le pouvoir par un coup d'État, rebaptise le pays Zaïre en 1971 et instaure un régime autoritaire marqué par la corruption. Il reste au pouvoir jusqu'à son renversement en 1997, quand le pays retrouve son nom de République Démocratique du Congo.

